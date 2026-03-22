Sofia Goggia ha dominato il Super‑G femminile a Lillehammer, conquistando una vittoria che le ha permesso di assicurarsi anche la prestigiosa coppa di specialità. Questo doppio successo corona una stagione particolarmente tormentata per l'azzurra, che celebra la sua prima sfera di cristallo in Super‑G in carriera.

Le pagelle della gara

Sofia Goggia 10 e lode: la sua prestazione è stata valutata con il massimo dei voti, come quella di Laura Pirovano il giorno precedente. L'azzurra ha firmato un vero e proprio colpo doppio, assicurandosi sia la vittoria della gara sia, soprattutto, la coppa di specialità.

È la sua prima sfera di cristallo in Super‑G, un traguardo raggiunto dopo una stagione indubbiamente complessa, tra alti e bassi e numerose critiche. Il suo pianto al traguardo è stato un momento di liberazione, capace di scacciare le paure e le ansie di un anno difficile, ma che si è rivelato ancora una volta vincente.

Corinne Suter 8,5: la sciatrice svizzera ha accarezzato l'idea della vittoria fino all'ultimo intermedio, chiudendo infine in seconda posizione. Questo finale di stagione significativo preannuncia il suo ritorno tra le protagoniste assolute, sia in discesa che in Super‑G, nella prossima annata. Un chiaro avvertimento per le azzurre, in vista dei Mondiali di Crans‑Montana in casa sua.

Kira Weidle‑Winkelmann 7: la tedesca conclude la sua stagione con un doppio terzo posto, replicando in Super‑G il piazzamento ottenuto il giorno precedente in discesa. Si conferma regolare, ma forse le manca il guizzo per ambire alla sfera di cristallo. Il centesimo di secondo con cui ha superato la connazionale Aicher non sarà stato accolto con favore da quest'ultima.

Emma Aicher 6: per lei, un maledetto centesimo che non è il primo di questa stagione. Tra Coppa del Mondo e Olimpiadi, i centesimi non sono stati favorevoli alla tedesca, che ha chiuso al quarto posto. Attualmente, il suo distacco da Shiffrin è di 45 punti, ma restano gigante e slalom, dove avrebbe dovuto recuperare di più in questa due giorni a Kvitfjell.

Elena Curtoni 6: un errore cruciale nella parte finale alla "Tommy Moe" le è costato velocità e, verosimilmente, i decimi per un piazzamento certo nella Top‑5. Nonostante ciò, una buona stagione dopo annate complicate la rilancia in vista della prossima iridata.

Alice Robinson 5: la vittoria di Goggia era irraggiungibile, e la neozelandese non è riuscita nemmeno ad avvicinarsi per impensierirla, chiudendo sedicesima. Forse la discesa dell'azzurra ha influito sulle sue energie mentali. Nonostante la prestazione odierna, la sua stagione resta più che positiva.

Mikaela Shiffrin s.v.: la sua partecipazione è stata quasi un modo per rompere il ghiaccio in queste finali, allentando la tensione in vista di gigante e slalom.

Non nutriva particolari aspettative, non avendo gareggiato nelle discipline veloci per l'intera stagione. Ha concluso lontana dalle posizioni di vertice, fuori dalle prime quindici, ma mantiene un vantaggio di 45 punti su Aicher.

Il trionfo di Goggia e la classifica di specialità

La vittoria di Sofia Goggia nel Super‑G di Lillehammer non è solo un successo di tappa, ma rappresenta anche la definitiva conquista della coppa di specialità. Questo risultato conferma la sua supremazia nella disciplina. Goggia ha dominato la gara e, con questo trionfo, ha messo in cassaforte la sfera di cristallo del Super‑G, un traguardo storico per la sua carriera.

Sul fronte della classifica generale, Emma Aicher, nonostante il quarto posto, ha guadagnato punti preziosi, riducendo il divario dalla leader Mikaela Shiffrin. La sua prestazione odierna ribadisce l'ottimo stato di forma della giovane tedesca, che si afferma come una delle protagoniste indiscusse di questa stagione.