Il commissario tecnico della Nazionale femminile, Andrea Soncin, ha espresso un messaggio di grande fiducia e determinazione alla vigilia di un appuntamento cruciale: la semifinale degli Europei contro l’Inghilterra. Le sue parole risuonano come una carica per le Azzurre, pronte ad affrontare le campionesse in carica con la piena consapevolezza delle proprie forze. Soncin ha dichiarato: “L’Inghilterra è una squadra che vanta un tasso di esperienza, specialmente in contesti di grandi manifestazioni internazionali, molto alto. Tuttavia, non è affatto imbattibile.

Da parte nostra, c’è una profonda consapevolezza riguardo al percorso che stiamo intraprendendo e agli obiettivi che ci siamo prefissati: vogliamo con tutte le nostre energie continuare a vivere il nostro sogno europeo. Il nostro desiderio è chiaro: rimanere in Svizzera fino alla fine del torneo, lottando per ogni traguardo.”

La posta in gioco nella semifinale europea

La semifinale contro l’Inghilterra non è un match qualunque; rappresenta un appuntamento storico per l’Italia. Le Azzurre tornano a giocarsi un posto nella finale di un Campionato Europeo dopo un lungo periodo, un traguardo che testimonia la crescita e la resilienza del gruppo. Le dichiarazioni di Soncin non lasciano spazio a dubbi: la determinazione è altissima.

Il gruppo azzurro è pienamente consapevole della forza e del blasone dell’avversario, ma è altrettanto convinto delle proprie possibilità di superare questo ostacolo e proseguire il proprio cammino.

La visione e la carica del commissario tecnico

Il commissario tecnico Soncin ha voluto infondere nelle sue atlete non solo fiducia, ma anche una chiara ambizione. La sua analisi è lucida: l’Inghilterra è una formazione indubbiamente esperta, ma la sua superiorità non è assoluta. Il concetto chiave è che le campionesse in carica non sono imbattibili. L’obiettivo dichiarato e condiviso è cristallino: continuare a nutrire e a vivere il sogno europeo che ha accompagnato la squadra fin qui, e soprattutto, mantenere la propria presenza in Svizzera fino alla giornata conclusiva del torneo, puntando alla finale.

Il percorso delle Azzurre e la sfida con le inglesi

Il cammino dell’Italia in questi Europei è stato finora esemplare, caratterizzato da una crescita costante e da prestazioni sempre più convincenti. Dopo aver superato con successo un girone di qualificazione particolarmente difficile, le Azzurre hanno dimostrato il loro valore eliminando la Norvegia ai quarti di finale con una prestazione solida e determinata. Ora, la squadra si prepara ad affrontare l’Inghilterra, una potenza calcistica che detiene il titolo di campione in carica e che ha raggiunto la semifinale per la sesta volta consecutiva, un dato che ne sottolinea la continuità ad alti livelli. Nonostante il prestigio e la storia dell’avversario, il ct Soncin ha ribadito con fermezza che, sebbene le inglesi “abbiano esperienza nei tornei più importanti”, non sono “imbattibili”. Ha inoltre enfatizzato che l’Italia “ha grande convinzione e consapevolezza di saperle affrontare”, evidenziando la preparazione e la mentalità vincente della sua squadra.