A Ingolstadt, l’amministratore delegato di Audi, Gernot Döllner, ha ribadito con forza l’ambizione del marchio di non limitarsi alla semplice partecipazione in Formula 1, ma di puntare concretamente alla conquista del titolo mondiale entro il 2030. Döllner ha evidenziato la profonda rilevanza di questo progetto anche per l’Italia, un paese che vanta una storia motoristica di eccellenza e tradizione nelle competizioni, superiore persino a quella tedesca. L'auspicio è che un simile spirito e impegno si diffondano e si consolidino anche all’interno della struttura di Audi Italia, rafforzando il legame con il mondo delle corse.

La Formula 1: piattaforma strategica e volano di innovazione per Audi

Gernot Döllner ha descritto la Formula 1 come la principale piattaforma mondiale di Motorsport, sottolineando come le recenti normative sull’efficienza energetica e la neutralità carbonica siano un prerequisito indispensabile per l’accesso e la competizione ai massimi livelli. L’ingresso di Audi nel 2026 segnerà l’inizio di un percorso ben definito e strutturato, con l’obiettivo dichiarato di non essere semplici partecipanti, ma di lottare attivamente per la vittoria. L'impegno è chiaro: entro il 2030, l'azienda intende essere tra i contendenti per il titolo di Campione del Mondo. Questo ambizioso progetto è concepito come un potente catalizzatore per trasformare l'intera organizzazione di Audi in un’azienda più snella, veloce e innovativa.

Tale trasformazione avverrà attraverso un approccio integrato che combina lo sviluppo tecnico avanzato, una gestione sportiva di alto livello e una sinergia perfetta tra la power unit e il team di gara, elementi chiave per il successo.

Oltre la pista: un impatto sull'intera organizzazione e la ricerca di performance

Il valore del progetto Formula 1, secondo Döllner, trascende la pura competizione sportiva. È fondamentale osservare attentamente come la squadra lavori in sinergia e come il suo spirito collaborativo, la sua determinazione e la sua efficienza vengano trasferiti e si riflettano sull’intera organizzazione di Audi. Questa dinamica è cruciale per apprendere e implementare una gestione ottimale in termini di efficienza e rapidità organizzativa a tutti i livelli aziendali.

Nello stesso modo, e in parallelo a questo impegno nel Motorsport, è stato portato avanti anche lo sviluppo del Concept C, a ulteriore riprova della costante ricerca di innovazione e performance che caratterizza il marchio e la sua visione futura.