La Nazionale italiana di speed skating si prepara a competere ai Campionati Mondiali Allround e Sprint 2026. L'evento si svolgerà da giovedì 5 a domenica 8 marzo presso la Thialf Arena di Heerenveen, nei Paesi Bassi. La squadra azzurra schiererà quattro atleti, tra cui spicca Francesca Lollobrigida, protagonista di una stagione olimpica eccezionale e al centro di speculazioni riguardo un possibile ritiro dalle competizioni.

Atleti convocati e contesto di gara

Nella categoria femminile, oltre a Lollobrigida, è stata convocata Serena Pergher. Quest'ultima punterà a ottenere ottimi risultati nelle prove Sprint, forte del suo quarto posto olimpico sui 500 metri.

Per quanto riguarda il settore maschile, gli azzurri in gara saranno Daniele Di Stefano, che ha conquistato il quinto posto nei 1500 metri e il settimo nei 1000 metri alle Olimpiadi, e Riccardo Lorello, medagliato di bronzo nei 5000 metri. Non figura tra i convocati, almeno per il momento, Davide Ghiotto.

Lollobrigida: tra l'ultima gara e un futuro incerto

Francesca Lollobrigida, figura di spicco delle recenti Olimpiadi con le sue vittorie nei 3000 e 5000 metri, potrebbe disputare la sua “Last Dance” proprio in uno dei templi dello speed skating mondiale. La 35enne atleta di Frascati ha manifestato l'intenzione di prendersi almeno un anno sabbatico per dedicarsi alla famiglia, senza tuttavia escludere un ritiro definitivo, specialmente dopo un'annata così intensa e ricca di successi.

Contesto e precedenti della competizione

La convocazione per i Mondiali arriva dopo una stagione olimpica di grande rilievo per l'Italia, che ha totalizzato tre ori e cinque medaglie complessive. Lollobrigida ha dimostrato un dominio nelle lunghe distanze, mentre Pergher ha confermato la sua competitività sui 500 metri. Di Stefano e Lorello hanno consolidato il loro valore con piazzamenti significativi e un bronzo olimpico.

La decisione di non includere Ghiotto, nonostante il suo ruolo di rilievo nelle lunghe distanze, sembra indicare una strategia volta a valorizzare atleti in piena forma e con la giusta motivazione per questa importante rassegna iridata.

Prospettive per lo speed skating azzurro

L'Italia si presenta ai Mondiali Allround e Sprint con una squadra ridotta ma di elevata qualità, pronta a capitalizzare lo slancio ottenuto dalle recenti competizioni olimpiche. Francesca Lollobrigida, figura centrale dell'attenzione mediatica, potrebbe regalare al pubblico internazionale un'ultima prestazione di alto livello. Il weekend olandese si prospetta quindi come un momento decisivo per il futuro dello speed skating italiano.