Milano, 8 febbraio 2026 – Al Milano Speed Skating Stadium prende il via la gara maschile dei 5.000 metri di pattinaggio di velocità, un evento che vede l’Italia schierare tre atleti e puntare su Davide Ghiotto, descritto come una potenziale “mina vagante” della competizione.

La gara dei 5.000 metri maschili

La competizione si svolge oggi presso il Milano Speed Skating Stadium, nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La squadra italiana è rappresentata dal contingente massimo di tre atleti: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello.

Ghiotto è considerato una possibile sorpresa della prova.

Equilibrio tra resistenza e ritmo

La distanza dei 5.000 metri richiede un attento equilibrio tra resistenza, ritmo e la capacità di mantenere uno sforzo intenso fino all’ultimo giro. Per l’Italia, questa gara evoca il ricordo del bronzo conquistato da Enrico Fabris a Torino 2006. La guida tecnica del movimento azzurro è oggi affidata a Maurizio Marchetto.

Programmazione e principali avversari

La gara è prevista per le ore 16.00 di oggi, domenica 8 febbraio. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN. Davide Ghiotto gareggerà nella batteria otto, in coppia con l’atleta statunitense Casey Dawson.

Tra i principali contendenti al podio figurano il norvegese Sander Eitrem, detentore del record del mondo, il ceco Metoděj Jílek e il francese Timothy Loubineaud.

Il contesto europeo e le ambizioni azzurre

Ai recenti Campionati Europei, svoltisi a gennaio a Tomaszów Mazowiecki, Riccardo Lorello ha ottenuto la medaglia d’argento nei 5.000 metri, precedendo Davide Ghiotto, classificatosi terzo. La medaglia d’oro è stata vinta dal polacco Vladimir Semirunniy. Questo risultato sottolinea la competitività di Lorello, confermandolo come un outsider da non sottovalutare anche in questa competizione olimpica.