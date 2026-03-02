La regular season di SuperLega si è conclusa delineando un quadro chiaro: Andrea Giannelli si conferma il miglior italiano, affiancato da una serie di protagonisti che hanno messo in luce continuità, rendimento e prospettive per la Nazionale.

I migliori italiani della regular season

Andrea Giannelli emerge come il protagonista assoluto della regular season, distinguendosi per continuità e classe da campione del mondo. Paolo Porro, alla sua prima stagione con Piacenza, ha mostrato un rendimento superiore rispetto ai concorrenti per un posto in azzurro.

Alessandro Bovolenta ha saputo cogliere l'opportunità da titolare, offrendo una stagione di ottimo spessore. Tommaso Barotto, dopo un avvio incerto, ha cambiato marcia da metà campionato in poi, affermandosi tra i giovani più interessanti non solo in Italia.

Giovanni Sanguinetti ha disputato un campionato di alto livello con Modena, lasciando intendere un possibile ritorno in Nazionale da protagonista. Giovanni Maria Gargiulo, pur in una stagione difficile per Civitanova, è stato sempre presente e decisivo nei momenti chiave. Davide Gardini, tornato a Padova, si è distinto come uno dei migliori schiacciatori-ricevitori del torneo. Luca Porro ha completato il quadro familiare con una stagione caratterizzata da solidità, continuità e classe.

Infine, Damiano Catania, libero di Milano, si è confermato tra i migliori interpreti nei fondamentali di difesa, guadagnandosi un pensierino per la Nazionale.

Prospettive per la Nazionale

Il rendimento di questi atleti apre scenari interessanti per la Nazionale. Giannelli, già campione del mondo, conferma il suo ruolo di leader. I giovani come Barotto e Gardini si candidano per un futuro in azzurro, mentre la solidità di Porro, Bovolenta e Sanguinetti rafforza il ricambio generazionale. Anche Catania, con le sue prestazioni difensive, entra nel radar del commissario tecnico.

Traguardi individuali e valore assoluto

Andrea Giannelli ha celebrato un traguardo importante durante la stagione, raggiungendo le 400 presenze in Serie A, un segnale della sua longevità e importanza nel panorama pallavolistico italiano. È stato inoltre nominato MVP in diverse partite chiave, confermando il suo valore assoluto in campo.