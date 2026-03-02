Federica Brignone ha annunciato la decisione di chiudere anticipatamente la stagione agonistica. La campionessa rinuncerà alle prossime tappe di Coppa del Mondo previste in Val di Fassa (4-8 marzo), ad Åre (14-15 marzo) e alle Finali di Lillehammer (19-25 marzo). La sua ultima competizione è stata il secondo super-G di Soldeu, disputato il 1° marzo, dove ha ottenuto l’ottavo posto.

Una scelta dettata dal corpo

La decisione è stata motivata dalla stessa atleta: “Credo di aver chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di tornare in pista”.

Brignone ha aggiunto: “Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto. Quindi approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare a gareggiare. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione”.

Verso il futuro, senza ritiro

Al momento, non vi sono ipotesi di un ritiro dalle competizioni. Brignone intende sfruttare la lunga pausa per completare nel migliore dei modi il percorso di riabilitazione seguito al grave infortunio occorso lo scorso aprile.

Valuterà strada facendo i prossimi passi per il futuro.

Il contesto del rientro

Il ritiro anticipato segue una stagione segnata da una straordinaria ripresa dopo un infortunio gravissimo. Lo scorso aprile, durante i campionati italiani, Brignone aveva riportato fratture multiple alla tibia e al perone, una lussazione completa del ginocchio e lesioni ai legamenti e menischi. Nonostante la gravità, è riuscita a tornare in tempo per la stagione di Coppa del Mondo, partecipando alle gare e dimostrando grande determinazione e spirito di sacrificio.

Il suo ritorno è stato salutato come un vero e proprio esempio di forza e determinazione, frutto di una riabilitazione condotta con rigore. La decisione di fermarsi ora appare come una scelta responsabile per preservare la sua salute e prepararsi al meglio per il futuro.