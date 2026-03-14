I Play Off Scudetto della pallavolo maschile arrivano a Gara 2 dei Quarti di Finale, in programma nel fine settimana del 14 e 15 marzo. Le serie si disputano al meglio delle cinque partite, ma un eventuale doppio vantaggio rappresenterebbe un passaggio importante verso le Semifinali. Ad aprire il programma è il derby della Via Emilia tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, unica sfida di Gara 1 conclusa al tie-break. Il secondo capitolo della serie si gioca oggi alle 18.00 al PalaBancaSport. Piacenza arriva all’appuntamento galvanizzata dal recente passaggio alle Semifinali di CEV Cup conquistato in settimana proprio davanti al pubblico di casa.

Il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Il risultato di Gara 1

Gara 1 dei Quarti di Finale ha premiato Modena, capace di imporsi al tie-break dopo oltre due ore di gioco al PalaPanini. I biancorossi erano partiti forte portandosi avanti di due set, ma la formazione gialloblù ha reagito con carattere, crescendo soprattutto al servizio e mettendo progressivamente in difficoltà la ricezione piacentina. Spinta dal proprio pubblico, Modena è riuscita a riaprire il match e a completare la rimonta fino al successo nel quinto set. A Piacenza non sono bastati i 22 punti di Mandiraci per chiudere una gara che, dopo i primi due parziali, sembrava indirizzata verso gli ospiti.

Precedenti ed ex della sfida

Il derby della Via Emilia è tradizionalmente equilibrato anche nei numeri: nei 25 precedenti complessivi Modena è leggermente avanti con 13 successi contro i 12 di Piacenza. Non mancano inoltre gli ex. In maglia biancorossa figurano Josè Miguel Gutierrez, a Modena nella stagione 2024/25, e Paolo Porro, gialloblù nel 2020/21. Più lungo il legame con la società modenese di Dragan Travica, protagonista in diverse stagioni tra il 2003 e il 2017. Con Modena avanti 1-0 nella serie, Gara 2 rappresenta un passaggio importante: Piacenza cerca il pareggio davanti al proprio pubblico, mentre i gialloblù puntano ad allungare e avvicinare la qualificazione alle Semifinali.