La tennista Iga Swiatek, attuale numero tre del ranking mondiale, ha annunciato la separazione professionale dal suo allenatore Wim Fissette. La decisione giunge in seguito a una serie di risultati deludenti che hanno caratterizzato l'inizio della stagione, culminati con l'eliminazione al primo turno del prestigioso torneo di Miami contro Magda Linette.

Swiatek ha motivato la scelta di interrompere il sodalizio, esprimendo la necessità di intraprendere un percorso diverso nella sua carriera. "Voglio un percorso diverso", ha dichiarato la campionessa polacca.

"Miami è stato difficile per me, provo delusione. Sono grata a Wim, ma voglio prendermi del tempo per me stessa e prepararmi a un nuovo capitolo. Dopo molti mesi di lavoro insieme ho deciso di intraprendere un percorso diverso. È stato un periodo intenso, pieno di sfide e di esperienze molto importanti". La tennista ha inoltre voluto ringraziare Fissette: "Gli sono grata per il suo supporto, la sua esperienza e per tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme – incluso uno dei miei più grandi sogni nello sport", riferendosi esplicitamente alla storica vittoria a Wimbledon.

Le difficoltà di inizio stagione

L'inizio del 2026 si è rivelato particolarmente complesso per Swiatek. Dopo aver raggiunto i quarti di finale sia agli Australian Open sia a Indian Wells, la precoce sconfitta subita a Miami ha rappresentato un ulteriore segnale delle difficoltà incontrate.

La stessa Swiatek ha commentato questo momento di riflessione: "Mi prendo un momento per prendermi cura di me stessa, elaborare questa esperienza e prepararmi a un nuovo capitolo. Semplicemente, passo dopo passo, perché è una maratona, non uno sprint". La venticinquenne polacca si appresta ora a ridefinire i propri obiettivi e a cercare una nuova guida tecnica per il prosieguo della sua carriera nel tennis professionistico.

Il bilancio del rapporto con Fissette

Il legame professionale tra Iga Swiatek e Wim Fissette è stato contraddistinto da significativi traguardi, tra cui spicca la conquista del torneo di Wimbledon, un obiettivo di primissimo piano nella carriera di ogni tennista. La scelta di separarsi arriva in un frangente di profonda valutazione personale e professionale per Swiatek, che ha optato per una pausa dal circuito per delineare il proprio futuro.

Il cammino condiviso con Fissette ha indubbiamente rappresentato una fase cruciale per la sua crescita sportiva, ma ora la tennista guarda avanti, pronta ad affrontare nuove sfide e a scrivere un'altra pagina della sua brillante carriera.