L'azzurra Sara Bongini ha brillato nella giornata inaugurale della Coppa del Mondo di tiro a volo a Tangier, in Marocco. Ha conquistato la vetta della classifica provvisoria nello skeet femminile con un eccellente parziale di 72 su 75 nelle prime tre serie, dimostrando grande regolarità e precisione. Questa prestazione la posiziona subito tra le protagoniste della competizione.

La sua performance è stata quasi impeccabile, con una sola imprecisione registrata in ciascuna delle tre serie. Tale rendimento le ha permesso di condividere la prima posizione con la greca Emmanuouela Katzouraki, anch'essa a quota 72 su 75 con un percorso identico.

Il terzetto di testa è completato dalla britannica Bethany Lilian Norton, che ha totalizzato lo stesso punteggio ma con una diversa distribuzione degli errori: un tiro mancato nella prima serie e due nella terza.

Classifica e situazione delle italiane

Immediatamente alle spalle del terzetto di testa, la kazaka Assem Orynbay e la slovacca Vanesa Hockova inseguono con 71 su 75. La rappresentante del Qatar, Reem Ghanem Al‑Sharshani, si posiziona al sesto posto con 70 su 75. La competizione si rivela serrata anche nelle posizioni successive, con un gruppo di cinque tiratrici a quota 69 su 75 e due atlete a 68 su 75, a conferma dell'alto livello tecnico generale.

Per le altre azzurre, una rimonta è necessaria.

Diana Bacosi è nella top 20 con 66 su 75, penalizzata da serie meno brillanti. Chiara Di Marziantonio è ventunesima con 65 su 75, e Simona Scocchetti ventinovesima con 64 su 75. Le italiane avranno l'opportunità di recuperare terreno nelle prossime giornate per puntare alle fasi finali.

Il contesto della Coppa del Mondo a Tangier

La tappa di Tangier, in Marocco, rappresenta un appuntamento di grande rilevanza nel calendario internazionale del tiro a volo. L'evento, valido per la ISSF World Cup Shotgun, si svolge dal 25 marzo al 3 aprile 2026 e attira le migliori specialiste mondiali. Questa competizione è un banco di prova fondamentale in vista dei futuri impegni stagionali. Il programma prevede qualificazioni e finali, con ampia partecipazione di nazioni e atlete, a testimonianza dell'importanza dell'evento.

In questo contesto di alta competitività, la prestazione iniziale di Sara Bongini la proietta tra le protagoniste della corsa al podio, confermando il suo potenziale in questa prestigiosa tappa di Coppa del Mondo di skeet femminile.