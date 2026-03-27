Il Mondiale Superbike 2026 vede il ritorno in pista di Sam Lowes a Portimao, in occasione del secondo round stagionale. Il pilota britannico ha ricevuto la necessaria idoneità medica, dopo l'infortunio rimediato a Phillip Island, e si prepara al weekend portoghese.

Il pilota del team Marc VDS aveva subito una frattura al polso sinistro, oltre a contusioni alla mano destra e alla caviglia sinistra. Fortunatamente, l'infortunio non ha richiesto un intervento chirurgico, permettendo un recupero che ha visto Lowes partecipare ai test pre-gara proprio sul circuito dell'Algarve.

Dopo i test, i medici hanno concesso il via libera per la sua partecipazione.

Rientri importanti per il weekend di Portimao

Non solo Sam Lowes, ma anche Somkiat Chantra e Mattia Rato hanno ottenuto l'idoneità medica. Il 26 marzo 2026, sono stati dichiarati idonei a competere nel weekend portoghese. Tutti e tre hanno superato i controlli medici previsti dal regolamento del Mondiale Superbike, confermando la loro presenza.

La partecipazione di Lowes è un segnale positivo per il team Marc VDS, che può contare sul suo pilota nonostante il recente infortunio. Anche il via libera per Chantra e Rato assicura la piena composizione dei rispettivi schieramenti, aggiungendo interesse al Gran Premio del Portogallo.

Il weekend portoghese si preannuncia particolarmente avvincente, caratterizzato dal ritorno in azione di diversi piloti che hanno superato problemi fisici e infortuni. Questo contesto promette gare intense e un'elevata competizione sui saliscendi del circuito di Portimao, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del Mondiale Superbike 2026.