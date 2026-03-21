La seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun, in Polonia, si apre con l'Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista. Le speranze azzurre sono riposte in atlete come Zaynab Dosso e la giovanissima Kelly Doualla, attese nelle gare veloci, e in Nadia Battocletti, al suo attesissimo debutto iridato nei 3000 metri in sala. Il programma odierno promette intense sfide e opportunità di prestigio per la squadra.

Le sfide mattutine: eptathlon, ostacoli e 60 metri

La sessione mattutina, con inizio alle 10.05, si aprirà con le prove dell'eptathlon.

L'Italia non schiererà atleti in questa disciplina, a causa del ritiro di Dario Dester. La gara vede il campione del mondo in carica Simon Ehammer in testa, con Kyle Garland e Makenson Gletty tra i principali rivali. Grande attenzione sarà poi rivolta alle batterie dei 60 ostacoli maschili, dove Lorenzo Simonelli, vicecampione mondiale indoor, è tra i candidati al podio, affiancato dal debuttante Oliver Mulas. I migliori accrediti appartengono agli statunitensi Trey Cunningham e Dylan Beard, insieme al polacco Jakub Szymanski. A seguire, le batterie dei 60 metri femminili vedranno i riflettori puntati su Zaynab Dosso, capace di scendere a 6.99 a Torun e determinata a puntare al podio. L'azzurra condivide il miglior accredito con la campionessa olimpica Julien Alfred, in un campo partenti di altissimo livello che include anche Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Ewa Swoboda, Jacious Sears e Patrizia Van der Weken.

Attesa anche per la giovanissima Kelly Doualla, al suo debutto mondiale.

Le finali del pomeriggio: asta, 3000 metri e staffetta 4x400 mista

La sessione pomeridiana sarà dominata da diverse finali che promettono spettacolo. Particolare attesa per il salto con l'asta maschile, dove il fuoriclasse Armand Duplantis cercherà il suo quarto titolo mondiale indoor. L'Italia sarà rappresentata da Christian Falocchi, in crescita fino a 2,30 metri. Grande attesa anche per i 3000 metri femminili, che vedranno il debutto iridato indoor di Nadia Battocletti, affiancata da Micol Majori. Le principali favorite restano le etiopi Freweyni Hailu e Aleshign Baweke, con l'australiana Jessica Hull pronta a inserirsi.

La giornata culminerà con la prima finale mondiale della staffetta 4x400 metri mista indoor: gli Stati Uniti partono favoriti, ma diverse squadre europee, tra cui Polonia, Paesi Bassi, Belgio e Spagna, sono pronte a inserirsi nella lotta per le medaglie.

La composizione della squadra azzurra

La delegazione italiana ai Campionati Mondiali indoor di Torun si presenta con una squadra numerosa e competitiva. La FIDAL ha convocato un totale di 26 atleti (13 uomini e 13 donne), un record di presenze individuali per l’Italia ai Mondiali indoor, eguagliando l’edizione di Parigi 1997. Tra i nomi di spicco, oltre a Nadia Battocletti, figurano Zaynab Dosso, vicecampionessa mondiale indoor e leader stagionale nei 60 metri con 6,99 secondi, e Leonardo Fabbri, bronzo mondiale nel getto del peso e leader stagionale della sua specialità con 22,50 metri. Questa composizione evidenzia le ampie ambizioni azzurre in diverse discipline.