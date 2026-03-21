Oggi, sabato 21 marzo, il prestigioso scenario di Oslo Holmenkollen in Norvegia si prepara ad accogliere le attesissime gare a inseguimento, valide per l'ultima e decisiva tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Un appuntamento che promette grande spettacolo sui quattro poligoni, con la prova femminile in programma alle 13:45 e quella maschile a seguire, alle 16:15, entrambe con i migliori atleti della stagione pronti a darsi battaglia.

Nel settore femminile, tutti i riflettori sono puntati su Lisa Vittozzi. L'atleta azzurra, forte del secondo posto conquistato nella 7,5 km Sprint di due giorni fa, si candida tra le principali protagoniste della gara a inseguimento.

La sua eccellente performance, che l'ha vista chiudere a pochi secondi dalla svedese Hanna Öberg, ha evidenziato una notevole solidità sia al poligono che sugli sci stretti. La sappadina punterà a replicare il successo in un format che le ha già regalato l'oro olimpico a Milano Cortina. Al suo fianco, le compagne di squadra Rebecca Passler e Hannah Auchentaller cercheranno di guadagnare posizioni e di distinguersi in questa prestigiosa competizione.

Le startlist e le prospettive azzurre

La startlist dell'inseguimento femminile vede la svedese Hanna Öberg partire in testa, seguita a soli cinque secondi di distanza da Lisa Vittozzi, un distacco che promette una gara avvincente sin dalle prime battute.

In terza posizione si posiziona Elvira Öberg, mentre tra le prime sei atlete troviamo anche Julia Simon, Ingrid Landmark Tandrevold e Lou Jeanmonnot, tutte pronte a lottare per il podio.

Per quanto riguarda l'inseguimento maschile, le opportunità di raggiungere il podio per gli atleti italiani appaiono più complesse. Didier Bionaz, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Nicola Romanin partono infatti con distacchi significativi dai primi classificati. Ciononostante, il biathlon è uno sport in cui le sorprese sono sempre dietro l'angolo, specialmente se le condizioni meteorologiche dovessero rivelarsi incerte, aprendo scenari inaspettati.

La startlist maschile è guidata dal norvegese Sturla Holm Laegreid, con il francese Emilien Jacquelin e il connazionale Eric Perrot a seguire.

Gli azzurri saranno chiamati a una difficile rimonta in una gara che si preannuncia combattuta e incerta fino all'ultimo tiro al poligono, dove ogni errore può essere decisivo.

Come seguire le gare di Oslo Holmenkollen

Gli appassionati potranno seguire le gare a inseguimento di Oslo Holmenkollen esclusivamente in diretta streaming. La copertura sarà garantita da piattaforme come Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport. Per chi desidera un aggiornamento costante e in tempo reale, saranno inoltre disponibili dirette testuali dedicate.

L'appuntamento nella capitale norvegese non si limita alle sole prove a inseguimento; esso rappresenta infatti il gran finale della stagione di Coppa del Mondo, con un programma ricco di eventi che si estende dal 16 al 22 marzo e che include anche le gare sprint e mass start, seguendo la consolidata tradizione del circuito norvegese.

Il Holmenkollen nasjonalanlegg, già teatro dei Mondiali 2016, si conferma ancora una volta un palcoscenico di eccellenza per il biathlon internazionale. Qui verranno assegnati gli ultimi, preziosi punti validi per la classifica generale e per le coppe di specialità, in un evento che attira atleti da numerose nazioni e che è cruciale per la definizione delle graduatorie finali della stagione.