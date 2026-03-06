Il Tottenham attraversa un periodo di profonda crisi, culminato nell'ultima sconfitta casalinga per 3-1 contro il Crystal Palace. Questo risultato segna la terza battuta d'arresto consecutiva in campionato da quando Igor Tudor ha assunto la guida tecnica della squadra. Nonostante il difficile avvio, la società ha scelto di confermare l'allenatore almeno nel breve termine.

Un avvio di campionato complicato per Tudor

Il tecnico croato, succeduto a Thomas Frank, ha collezionato tre sconfitte nelle sue prime tre partite di Premier League. L'ultimo ko, il pesante 3-1 contro il Crystal Palace, ha inevitabilmente alimentato dubbi e critiche sulla sua gestione.

Ciononostante, la dirigenza londinese sembra intenzionata a concedergli fiducia, come dimostra la sua prevista partecipazione alla conferenza stampa in vista dell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid.

Classifica preoccupante e margine risicato

Le recenti sconfitte contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace hanno relegato il Tottenham in una posizione di classifica estremamente precaria. La squadra si trova ora appena un punto sopra la zona retrocessione, con ancora nove partite da disputare. La situazione impone una pronta inversione di rotta per scongiurare un secondo esonero stagionale.

Conferma e contesto della decisione societaria

La decisione di confermare Tudor è stata dettata dalla volontà del club di evitare ulteriori scossoni in panchina in una fase così delicata della stagione.

La sua presenza alla conferenza stampa pre-partita è interpretata come un segnale di fiducia, seppur temporanea, da parte della società. Il Tottenham si trova dunque a fronteggiare una sfida cruciale per risalire la china in classifica e allontanarsi definitivamente dalla zona rossa, con un calendario ancora impegnativo da affrontare.