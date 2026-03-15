Il Trofeo Alfredo Binda 2026 si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario del ciclismo femminile. La gara, con partenza da Luino e arrivo a Cittiglio, si sviluppa su un percorso di circa 152 chilometri, caratterizzato da numerose salite e pochissimi tratti pianeggianti. Le atlete affronteranno un tracciato selettivo che metterà alla prova le migliori scalatrici del gruppo.

Il tracciato della competizione

Il percorso prevede, dopo la partenza da Luino, una prima parte ondulata che conduce verso Cittiglio. Da qui, le cicliste dovranno affrontare cinque giri del circuito finale, che comprende lo strappo di Casalzuigno (800 metri al 7% di pendenza media) e la salita di Orino (circa quattro chilometri al 4% di pendenza media).

L’ultima discesa termina a poco più di due chilometri dall’arrivo, lasciando spazio a possibili attacchi decisivi prima del traguardo.

Protagoniste e assenze di rilievo

Grande attenzione è rivolta a Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), che parte con l’obiettivo di conquistare una vittoria che manca dal 2021. L’assenza di Elisa Balsamo (Lidl-Trek), impossibilitata a partecipare, apre nuove opportunità per le altre atlete italiane e internazionali. La Lidl-Trek punterà su Shirin Van Anrooji, mentre tra le principali rivali figurano la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), la britannica Cat Ferguson (Movistar Team), la campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly) e Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime).

Le condizioni meteo potrebbero influenzare l’andamento della gara, rendendo ancora più impegnativo il compito delle protagoniste. Il pubblico potrà seguire la diretta scritta minuto per minuto e attendere il via ufficiale della competizione.

Dettagli sul percorso e copertura televisiva

Il percorso, con partenza da Luino sul Lago Maggiore, si sviluppa su un tracciato impegnativo con pochissima pianura. La distanza totale è di circa 152 chilometri. Il circuito finale attorno a Cittiglio, da ripetere cinque volte, comprende lo strappo di Casalzuigno (800 metri al 7%) e la salita di Orino, lunga circa quattro chilometri al 4% di pendenza media. La partenza ufficiale è fissata da via XV Agosto, con il chilometro zero a Germignana, mentre l’arrivo è previsto tra le 17 e le 17:20.

Tra le atlete annunciate figurano, oltre a Longo Borghini, anche Monica Trimca Colonel, Letizia Borghesi, Letizia Paternoster, Anna Van der Breggen, Mischa Bredewold, Marianne Vos e altri grandi nomi del ciclismo femminile internazionale. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Rai Due ed Eurosport dalle 15:45, con streaming disponibile su RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max.