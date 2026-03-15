Il Trofeo Alfredo Binda si conferma una delle classiche più attese del calendario femminile, un appuntamento di rilievo inserito nel circuito UCI Women's World Tour. La gara, che si disputa tradizionalmente a Cittiglio, in provincia di Varese, attira puntualmente le migliori atlete del panorama internazionale, pronte a sfidarsi su un percorso selettivo.

Il Trofeo Binda nel World Tour

Il percorso del Trofeo Binda è noto per la sua capacità di selezione, caratterizzato da salite impegnative e condizioni meteo spesso variabili, elementi che mettono a dura prova le cicliste.

La manifestazione rappresenta un appuntamento centrale per le squadre che puntano ai vertici del World Tour, offrendo spunti tattici e tecnici di alto livello. La competizione fa parte delle tappe dell’UCI Women’s World Tour, il massimo circuito internazionale di ciclismo femminile, il cui calendario si sviluppa tra gennaio e ottobre, toccando diversi continenti e proponendo gare di grande prestigio. Il Trofeo Binda si conferma così un banco di prova fondamentale per le atlete e le squadre che ambiscono a risultati di rilievo nella stagione.

La storia e il valore della corsa

Nel corso degli anni, il Trofeo Alfredo Binda ha visto trionfare alcune delle più grandi campionesse del ciclismo femminile.

La gara è apprezzata per il suo percorso tecnico e per la capacità di esaltare le doti delle atlete più complete. Ogni edizione rappresenta un momento di grande interesse per appassionati e addetti ai lavori, contribuendo significativamente alla crescita e alla visibilità del ciclismo femminile a livello internazionale.