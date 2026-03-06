Alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto Lionel Messi e i suoi compagni dell’Inter Miami, freschi vincitori della MLS Cup 2025. L’evento ha visto un intreccio tra sport e retorica politica.

Un paragone storico

Durante la cerimonia, il presidente ha ricordato di aver visto giocare Pelé negli anni Settanta con i New York Cosmos. “Non dovrei dirlo, perché sono vecchio, ma ho visto Pelé”, ha affermato. Rivolgendosi poi direttamente a Messi, ha aggiunto: “Non lo so, forse sei migliore di Pelé. Pelé non era affatto male”.

Un gesto simbolico

I giocatori hanno donato al presidente una maglia rosa con il numero 47, in riferimento al suo ruolo di quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. Il presidente ha colto l’occasione per sottolineare: “Posso dire ciò che nessun altro presidente è mai stato in grado di dire prima: Benvenuto alla Casa Bianca, Lionel”. Questo è un chiaro riferimento al fatto che Messi non aveva partecipato alla cerimonia della Medaglia Presidenziale della Libertà conferitagli da Joe Biden nel gennaio 2025.

Momento storico per la MLS

Durante l’evento, è emerso che si tratta della prima volta che il presidente riceve il campione argentino e la squadra dell’Inter Miami alla Casa Bianca. Questo rappresenta un momento storico per la MLS.

Il presidente ha chiesto alla platea chi fosse il migliore tra Messi e Pelé, ricevendo una risposta entusiasta a favore dell’argentino. “You may be better than Pelé”, avrebbe detto, e dopo aver ascoltato la reazione, avrebbe concluso: “I think he is”.