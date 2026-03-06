DAZN ha lanciato un nuovo format pensato per mettere i tifosi al centro dell’esperienza calcistica in streaming. L’iniziativa, che segna un passo verso una fruizione più coinvolgente e partecipativa, ha visto il suo esordio con la partecipazione di Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, che ha dichiarato: “sogno la Champions”.

Il debutto del format e la dichiarazione di Lautaro

Il nuovo format di DAZN è stato inaugurato con un evento speciale che ha avuto come protagonista Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro ha espresso con chiarezza la sua ambizione, affermando: “sogno la Champions”.

Questa dichiarazione, semplice ma carica di significato, ha fatto da filo conduttore all’esordio della nuova formula, che mira a creare un legame diretto tra i tifosi e i protagonisti del campo.

Un format pensato per i tifosi

La novità introdotta da DAZN consiste in un format interattivo che coinvolge attivamente i tifosi, rendendoli parte integrante dell’esperienza sportiva. L’obiettivo è trasformare la visione passiva in un momento di partecipazione, permettendo ai fan di sentirsi protagonisti e non semplici spettatori.

Innovazione e community: il percorso di DAZN

DAZN ha già sperimentato in passato iniziative volte ad avvicinare i tifosi al mondo del calcio. La piattaforma ha introdotto funzionalità come la “Fan Zone”, che consente agli utenti di commentare le partite in diretta, partecipare a sondaggi e interagire con i talent della piattaforma, creando una vera e propria community virtuale durante gli incontri.

Questo nuovo format sembra inserirsi in un percorso evolutivo volto a rendere sempre più immersiva l’esperienza di visione.

Con questa iniziativa, DAZN conferma la sua strategia di innovazione, puntando su contenuti originali e interattivi che valorizzano il ruolo del tifoso come parte integrante dello spettacolo sportivo.