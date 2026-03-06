Wout Van Aert tornerà a gareggiare in Italia in occasione della Strade Bianche, in programma domani, sabato 7 marzo. Il ciclista belga, già vincitore a Siena nel 2020, ha scelto di rientrare nel calendario della classica toscana dopo alcune stagioni di assenza, una decisione maturata su sua precisa richiesta alla squadra.

Il ritorno e le dichiarazioni di Van Aert

“Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo in Italia. È un po’ che non mi presento alla partenza della Strade Bianche. Insieme alla squadra, abbiamo deciso di saltare questa corsa per qualche stagione, ma stavolta è di nuovo sul mio calendario dopo una mia precisa richiesta.” Con queste parole, Van Aert ha spiegato il suo ritorno alla corsa senese, sottolineando il desiderio personale di confrontarsi nuovamente sugli sterrati italiani.

Riguardo alla sua condizione fisica, ha aggiunto: “Arrivo alla partenza di Siena con più interrogativi di quelli che sperassi. Avevo segnato la Strade Bianche come il primo grande obiettivo della stagione, ma ora devo vedere come starò sabato. In ogni caso, sono molto motivato. Siamo in gara con una squadra forte, Matteo (Jorgenson) ha dimostrato di essere in buona forma nelle gare che ha fatto in Francia. Possiamo sicuramente ambire a un grande risultato.”

Contesto della gara e preparazione

La Strade Bianche si disputa domani, sabato 7 marzo, con un percorso che, pur presentando quattordici settori di strade bianche e l’iconico arrivo in Piazza del Campo a Siena, risulta leggermente ridimensionato rispetto alle edizioni precedenti.

L’attenzione è rivolta a Tadej Pogacar, indicato come grande favorito al suo esordio stagionale, ma il ritorno di Van Aert aggiunge indubbiamente ulteriore interesse alla competizione.

Analisi della partecipazione

Van Aert ritorna alla Strade Bianche dopo un’assenza di quattro anni, spinto da una sua precisa volontà. Tuttavia, ammette di presentarsi al via con maggiori incertezze rispetto alle aspettative. La combinazione Strade Bianche–Tirreno–Adriatico è considerata una preparazione ottimale in vista degli obiettivi primaverili. La squadra Visma–Lease a Bike punta su di lui e su Matteo Jorgenson, quest’ultimo reduce da prestazioni positive in Francia.