L'Italia della 4x400 maschile si appresta a inaugurare la stagione all'aperto con un appuntamento cruciale. Venerdì 3 aprile, alle 15:50, la squadra azzurra scenderà in pista a Catania con un obiettivo chiaro: conquistare la qualificazione alle World Relays. Questi Mondiali di staffette si terranno a Gaborone, in Botswana, nel weekend del 2 e 3 maggio. La formazione italiana punta a rientrare tra le nazioni ammesse in base ai tempi, unendosi alle finaliste dei Mondiali di Tokyo, per un totale di ventiquattro partecipanti all'evento iridato.

Il tempo da superare è il 3:03.07, stabilito dalla Thailandia.

Il miglior crono recente degli azzurri, invece, è il 3:04.01, registrato nell'ultima edizione delle World Relays a Guangzhou, in Cina. L'appuntamento in Sicilia è fondamentale, anche perché a Gaborone verranno assegnati dodici dei sedici posti disponibili per i Mondiali 2027. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato cinque atleti per la gara di Catania: Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Lorenzo Benati e il debuttante Vanni Picco Akwannor. La composizione definitiva del quartetto sarà resa nota a ridosso dell'evento.

Sfida internazionale e ultima occasione

Per garantire la validità del tempo ai fini della qualificazione, la competizione vedrà la presenza di almeno due squadre internazionali: Danimarca e Slovenia scenderanno in pista insieme agli azzurri.

Questa è l'ultima opportunità per l'Italia, dato che la finestra di qualificazione si chiuderà domenica 5 aprile. La squadra dovrà quindi mirare a migliorare il proprio primato stagionale per assicurarsi un posto tra le migliori staffette a livello mondiale.

Le recenti sfide della 4x400 azzurra

Negli ultimi impegni internazionali, la staffetta 4x400 maschile italiana ha incontrato una concorrenza sempre più forte. Durante la recente edizione delle World Relays a Guangzhou, il team azzurro non è riuscito a ottenere la qualificazione diretta per i Mondiali di Tokyo, registrando un tempo di 3:04.14, di poco superiore al limite richiesto. Tra gli atleti di spicco, Vladimir Aceti ha fornito un contributo significativo sia nella formazione maschile che nella mista, sottolineando la sua versatilità e importanza. Con l'imminente appuntamento di Catania, la squadra italiana ha l'ultima chance per conquistare il pass iridato e rilanciare le proprie ambizioni sul palcoscenico internazionale.