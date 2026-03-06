La Val di Fassa si prepara ad accogliere una delle tappe più attese della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulla pista "La VolatA" di Passo San Pellegrino, le migliori specialiste della velocità si sfideranno in una gara che promette spettacolo e grande agonismo.

Le protagoniste italiane

Tra le atlete più attese figurano le italiane Sofia Goggia e Laura Pirovano. Goggia, già protagonista in passato sulle nevi trentine, punta a confermare il suo valore e a raccogliere punti preziosi per la classifica di specialità. Anche Laura Pirovano, atleta di casa, cercherà di sfruttare la conoscenza del tracciato per ottenere un buon risultato davanti al pubblico amico.

La sfida internazionale

Oltre alle azzurre, la gara vedrà al via alcune delle migliori interpreti della velocità a livello mondiale. La competizione si preannuncia serrata, con distacchi minimi e la possibilità di sorprese fino all’ultimo metro. L’evento rappresenta un appuntamento importante anche in ottica classifica generale, con molte atlete in corsa per i vertici della graduatoria.

La discesa libera in Val di Fassa sarà dunque un banco di prova fondamentale per tutte le protagoniste, in una stagione che si sta rivelando particolarmente combattuta e ricca di emozioni.