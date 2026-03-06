Laura Pirovano ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa libera di Val di Fassa. La gara, centoventicinquesima della sua carriera, ha visto la trentina imporsi davanti a Emma Aicher per un solo centesimo.

Pirovano ha rotto una lunga attesa davanti al pubblico di casa, offrendo una prova solida e determinata. Aicher, che aveva guidato la classifica nella parte alta della pista “La VolatA”, è stata superata nel tratto centrale. È qui che Pirovano ha mantenuto un'elevata velocità fino al traguardo, dimostrandosi la più veloce negli ultimi due settori.

Il podio e i piazzamenti

Sul podio è salita anche l’americana Breezy Johnson, giunta terza a ventinove centesimi dalla vincitrice. La tedesca Kira Weidle‑Winkelmann si è classificata quarta (+0,32), seguita da Cornelia Huetter (+0,34) e Ariane Raedler (+0,36). Al settimo posto si è piazzata Ilka Stuhec (+0,41), seguita da Corinne Suter (+0,49), nona Kajsa Vickhoff Lie (+0,55) e decima Elena Curtoni (+0,73). Nadia Delago ha concluso quindicesima (+0,86), davanti a Sofia Goggia (+0,90) e Nicol Delago (+0,95).

Il significato della vittoria

La vittoria di Laura Pirovano assume un significato particolare per lo sci italiano, soprattutto perché ottenuta in casa. La competizione è stata caratterizzata da distacchi minimi e da un grande equilibrio tra le atlete di vertice, mantenendo alta la suspense fino all'ultimo centesimo.

Dettagli della gara

Nella discesa femminile di recupero in Val di Fassa, Laura Pirovano ha fermato il cronometro a 1'21"40.