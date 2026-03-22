Il golfista sudcoreano Im Sungjae è al comando del Valspar Championship, torneo del PGA Tour che si disputa all’Innisbrook Resort and Golf Club di Palm Harbor, Florida. Dopo la penultima giornata, Im Sungjae ha chiuso il round con un -2, portando il suo totale a -11 (202 colpi) e mantenendo due colpi di vantaggio sui diretti inseguitori.

Alle sue spalle, in seconda posizione con -9, si trovano gli statunitensi David Lipsky e Brandt Snedeker. Snedeker ha firmato un round da -4 senza bogey, dimostrando solidità. In quarta posizione, a -8, il duo inglese Matt Fitzpatrick e Marco Penge è pienamente in corsa per la vittoria finale.

Classifica e contendenti

La classifica del torneo è molto compatta. Al sesto posto, con uno score di -6, figurano il belga Adrien Dumont De Chassart e il sudcoreano Seong‑Hyeon Kim, che conservano qualche speranza di successo. L'ottava posizione, con -5, è occupata dallo statunitense Chandler Blanchet, dal canadese Corey Conners e dal sudcoreano Tom Kim. Ben 47 golfisti hanno concluso il penultimo round sotto il par, a conferma dell’alta competitività.

In undicesima posizione, con -4, troviamo gli americani Tony Finau, Brooks Koepka e Gary Woodland, il filippino Rico Hoey, l’inglese Jordan Smith e il taiwanese Kevin Yu. La quarta e decisiva tornata, in programma nella serata italiana, sarà cruciale per le ambizioni di vittoria di Im Sungjae e degli altri protagonisti.

Il percorso di Im Sungjae

Il profilo di Im Sungjae rivela un atleta di esperienza. Il ventisettenne di Cheongju, Corea del Sud, vanta sette titoli in carriera, di cui due nel PGA Tour. Il suo ultimo trionfo risale all’ottobre 2021, quando si impose nello Shriners Children’s Open, distaccando Matthew Wolf di quattro colpi. Nella stagione precedente, aveva conquistato l’Honda Classic, superando di misura il canadese Mackenzie Hughes. Forte di questi successi, il golfista sudcoreano si annuncia come uno dei protagonisti più attesi per il round conclusivo del Valspar Championship, determinato a difendere il suo primato dagli attacchi degli avversari.