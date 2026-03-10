Mathieu Van der Poel ha conquistato la seconda tappa della Tirreno‑Adriatico, la Camaiore‑San Gimignano di 206 km. Il corridore olandese si è imposto in volata su Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari, giunti al traguardo insieme a lui. Grazie all’abbuono, Del Toro è diventato il nuovo leader della classifica generale, con tre secondi di vantaggio su Pellizzari.

La volata decisiva

La frazione si è decisa in uno sprint ristretto. Van der Poel ha avuto la meglio su Del Toro e Pellizzari, staccando di circa quindici secondi un gruppetto di inseguitori che comprendeva Andrea Vendrame, Alessandro Pinarello e Giulio Ciccone.

Classifica generale e contesto

Grazie agli abbuoni conquistati, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) ha indossato la maglia di leader della generale. Il suo vantaggio su Pellizzari è ora di tre secondi. Van der Poel, nonostante la vittoria di tappa, non ha compiuto significativi passi avanti nella classifica complessiva.

Le fasi finali della corsa

Van der Poel ha lanciato il suo attacco nel tratto sterrato finale, riuscendo a creare la selezione decisiva e a imporsi in volata a San Gimignano. Il finale di tappa, caratterizzato da pioggia e tratti in sterrato, ha reso la corsa particolarmente insidiosa e spettacolare.