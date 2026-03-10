Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si profilano come un appuntamento di eccezionale importanza per lo sport paralimpico a livello globale. Tra le figure di spicco più attese spicca Oksana Masters, atleta statunitense che ha già dimostrato il suo valore in diverse edizioni dei Giochi, sia invernali che estivi.

Un palmarès di eccezionale rilievo

Oksana Masters è universalmente riconosciuta come una delle atlete paralimpiche più titolate di tutti i tempi. Il suo straordinario curriculum vanta un numero considerevole di medaglie, conquistate in discipline quali lo sci di fondo, il biathlon, il canottaggio e il ciclismo nelle precedenti edizioni dei Giochi.

La sua partecipazione all'evento di Milano Cortina 2026 è vivamente auspicata da appassionati e addetti ai lavori, che la identificano come una potenziale protagonista nelle competizioni di sci di fondo e biathlon.

Le prospettive per Milano Cortina 2026

Le discipline dello sci di fondo e del biathlon sono destinate a rappresentare alcuni dei momenti clou delle Paralimpiadi. Oksana Masters, forte dei successi ottenuti in carriera, è annoverata tra le favorite per l'aggiudicazione di medaglie. Tuttavia, l'esito finale delle competizioni dipenderà esclusivamente dalle prestazioni che verranno messe in campo. L'evento paralimpico offrirà una vetrina privilegiata per ammirare molti dei migliori atleti paralimpici mondiali, pronti a scrivere nuovi capitoli nella storia dello sport.