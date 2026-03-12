Il Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Canoa (ICF), ha delineato i criteri generali per la qualificazione della canoa slalom ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il sistema prevede l’assegnazione dei posti olimpici principalmente attraverso il ranking internazionale, con una suddivisione equa tra uomini e donne.

Assegnazione dei posti tramite ranking

Saranno assegnati complessivamente 38 posti per la canoa slalom, suddivisi in 19 per gli uomini e 19 per le donne. Questi posti verranno attribuiti sulla base del ranking olimpico, che determinerà le Nazioni qualificate per la partecipazione ai Giochi di Los Angeles 2028.

Il sistema di qualificazione mira a garantire una rappresentanza globale e un’equa distribuzione tra i generi, senza specificare nel dettaglio la suddivisione dei posti tra le diverse specialità o ulteriori passaggi continentali o globali.

Quadro internazionale e prossimi aggiornamenti

La definizione dei criteri di qualificazione rappresenta un passo importante verso la composizione del quadro olimpico della canoa slalom. Ulteriori dettagli sulle modalità di assegnazione dei posti e sulle eventuali fasi successive potranno essere comunicati in futuro dalla ICF e dal CIO, in base all’evoluzione del sistema di qualificazione e alle decisioni degli organismi internazionali.