Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la semifinale del torneo di doppio femminile a Indian Wells. Le azzurre hanno superato la coppia composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla francese Kristina Mladenovic con il punteggio di 4‑6, 7‑5, 10‑6.

La rimonta è stata notevole: dopo aver perso il primo set e trovarsi sotto di due break, Errani e Paolini hanno reagito con determinazione, ribaltando il risultato e imponendosi nel super tie‑break decisivo. In semifinale affronteranno la coppia formata dalla statunitense Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova.

Il contesto del successo

La vittoria delle azzurre giunge in un momento cruciale della stagione. Indian Wells è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi, e il doppio femminile annovera le migliori coppie del circuito. Errani e Paolini, teste di serie numero uno, hanno messo in mostra esperienza e tenacia nel recuperare una situazione inizialmente sfavorevole.

Prossimo impegno e prospettive

La semifinale contro Townsend e Siniakova rappresenta una sfida di alto livello. La coppia statunitense‑ceca è annoverata tra le più competitive del circuito. Per Errani e Paolini si tratta di un’occasione per confermare il loro valore e puntare a un risultato di prestigio in uno dei tornei più importanti dell’anno.

La partita

La partita si è svolta sul campo centrale del torneo e ha visto le italiane recuperare con carattere dopo un avvio in salita. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati italiani, che vedono in questa coppia una delle più solide del panorama internazionale.