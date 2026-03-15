Charles Leclerc ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul confronto tra Ferrari e Mercedes, evidenziando come il divario tecnico tra le due scuderie rimanga ancora significativo. Il pilota monegasco ha riconosciuto la validità del pacchetto tecnico della Ferrari, pur ammettendo la superiorità della Mercedes in questa fase della stagione.

Il confronto con Mercedes secondo Leclerc

Leclerc ha espresso il suo punto di vista affermando: “Nel complesso il nostro pacchetto è valido. Siamo performanti, siamo costanti e oggettivamente in partenza siamo i migliori.

La nostra sfortuna è che Mercedes ha allestito una vettura eccellente e per il momento hanno un vantaggio tecnico importante. Il divario che ci hanno rifilato oggi non può certo farci dormire sonni tranquilli”. Queste parole sottolineano la consapevolezza del pilota riguardo alla sfida posta dalla competitività della scuderia tedesca.

La situazione attuale della Ferrari

Il pilota della Ferrari ha ribadito la fiducia nel lavoro svolto dal team e nel percorso di crescita intrapreso, pur riconoscendo che la Mercedes rappresenta attualmente il punto di riferimento in termini di prestazioni pure. Leclerc ha posto l'accento sull'importanza di proseguire gli sforzi per colmare il gap tecnico e tornare a competere per le posizioni di vertice. L'obiettivo è chiaro: migliorare costantemente per raggiungere gli standard delle scuderie più performanti.