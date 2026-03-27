Il Gran Premio del Portogallo 2026 ha preso il via sul circuito di Portimão con la prima sessione di prove libere (FP1). Al termine dei 45 minuti, il britannico Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team, Ducati) ha registrato il miglior tempo con 1:40.287. Ha preceduto di soli quattro centesimi Nicolò Bulega, anch'egli su Ducati, che ha fermato il cronometro a 1:40.291. I piloti sono tornati in pista dopo oltre un mese da Phillip Island per affinare gli assetti.

La top 3 è stata completata da Alex Lowes (Bimota), fratello di Sam, a 155 millesimi dal miglior tempo.

Tra gli italiani, Yari Montella (Ducati) è quinto a 493 millesimi dalla vetta, seguito in sesta piazza da Axel Bassani (Bimota) a 502 millesimi. Danilo Petrucci (BMW) ha chiuso la top 10 in nona posizione a 0.736 secondi.

La lotta al vertice e i protagonisti italiani

La sessione ha evidenziato una lotta serrata al vertice. Nicolò Bulega si è mantenuto nelle prime posizioni, mentre la Bimota ha confermato competitività con Alex Lowes. Yari Montella e Axel Bassani hanno mostrato buon ritmo nella top ten, con Danilo Petrucci che ha ribadito la forte rappresentanza italiana.

Le condizioni meteo sono state ideali (cielo sereno, 20°C nell’aria, 24°C sull’asfalto) per l'inizio delle FP1 alle 10:35 locali.

Jonathan Rea era assente per infortunio, sostituito da Jason O’Halloran.

Toprak Razgatlioglu: problemi e la classifica alternativa

Il campione Toprak Razgatlioglu ha affrontato significative difficoltà, non completando nemmeno un giro e rimanendo ai box per l'intera durata delle FP1 a causa di problemi tecnici alla sua BMW. Un inizio in ombra. In una classifica alternativa, Nicolò Bulega avrebbe registrato il miglior tempo (1:40.977), precedendo Alvaro Bautista (a 19 millesimi) e Axel Bassani. Seguono Michael van der Mark e Yari Montella. La forte presenza italiana ai vertici, anche in questa prospettiva, conferma il momento positivo della scuola tricolore nel Mondiale Superbike.

La giornata inaugurale all'Algarve si è aperta con una sessione ricca di spunti, preannunciando un weekend di gara combattuto e incerto.