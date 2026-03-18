La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2025-26 si avvia verso il suo gran finale con una tappa cruciale a Vikersund, in Norvegia, in programma nel weekend del 21-22 marzo. L’attenzione è focalizzata sull’impianto di volo Vikersundbakken (HS240), dove l’obiettivo è tentare un nuovo record del mondo, un primato già migliorato in diverse occasioni negli ultimi quindici anni.

Il leggendario Vikersundbakken e i suoi record

Il Vikersundbakken è stato teatro di imprese storiche nel mondo del salto con gli sci. Nel 2011, Johan Remen Evensen fu il primo a superare i 240 metri, mentre nel 2015 Peter Prevc si spinse oltre i 250 metri.

Il record mondiale ufficiale, riconosciuto dalla Federazione internazionale, è stato stabilito da Stefan Kraft il 18 marzo 2017, con un salto di 253,5 metri durante una prova a squadre. Questo primato è stato poi battuto il 30 marzo 2025 a Planica da Domen Prevc, che ha raggiunto i 254,5 metri, sebbene su un trampolino differente.

La tappa di Vikersund nel circuito della Coppa del Mondo

Questa rappresenta la diciassettesima tappa del circuito maschile. L’impianto di Vikersund ha una lunga storia, avendo ospitato gare fin dal 1977 (Mondiali) e dal 1980 (Coppa del Mondo), con l’ultima competizione disputata il 16 marzo 2025. Negli ultimi dieci anni, l'albo d'oro include nomi di spicco come Robert Kranjec, Peter Prevc, Kamil Stoch, Robert Johansson, Domen Prevc, Marius Lindvik, Stefan Kraft, Halvor Egner Granerud, Daniel Huber e Andreas Wellinger.

Tra gli atleti ancora in attività, Stefan Kraft (AUT) detiene il maggior numero di podi a Vikersund con sette presenze (due vittorie, tre secondi posti e due terzi posti). Seguono Noriaki Kasai (JPN) con quattro podi (0-1-3), Domen Prevc (SLO) con tre (2-0-1), Simon Ammann (SUI) con tre (0-2-1), Timi Zajc (SLO) con tre (0-2-1), Halvor Egner Granerud (NOR) con due (1-1-0), Daniel Huber (AUT) con due (1-1-0), Andreas Wellinger (GER) con due (1-1-0), Johann Andre Forfang (NOR) con due (0-1-1), Ryoyu Kobayashi (JPN) con due (0-1-1), Anze Lanisek (SLO) con due (0-0-2), Kamil Stoch (POL) con uno (1-0-0), Marius Lindvik (NOR) con uno (1-0-0) e Daniel Tschofenig (AUT) con uno (0-0-1).

La presenza italiana e i risultati degli azzurri

L’Italia ha ottenuto un solo podio nella storia delle competizioni a Vikersund. Tra gli atleti azzurri attualmente in attività, Giovanni Bresadola ha superato le qualificazioni in tutte e tre le occasioni, entrando nei trenta e ottenendo come miglior risultato il dodicesimo posto il 17 marzo 2024. Alex Insam ha superato sei qualificazioni su nove, entrando nei trenta in sette occasioni, con il suo miglior piazzamento, un diciannovesimo posto, il 15 marzo 2025. Francesco Cecon, invece, non ha superato la qualificazione nell’unica occasione in cui ha partecipato.

Oltre i record ufficiali: il volo non omologato di Kobayashi

Il trampolino di Vikersund è da sempre un punto di riferimento per chi cerca di spingere i limiti della disciplina.

Oltre ai record ufficiali, è degno di nota un evento promozionale senza valenza omologata: nell’aprile 2024, ad Akureyri, in Islanda, Ryoyu Kobayashi ha volato fino a 291 metri in un evento Red Bull. Tuttavia, è importante sottolineare che quel trampolino fu realizzato esclusivamente per l’occasione e non rientrava nelle regolamentazioni della Coppa del Mondo.

La stagione 2025-26 si avvia così verso un epilogo entusiasmante a Vikersund, con la concreta possibilità di assistere a un nuovo tentativo di superare il record del mondo, promettendo un finale indimenticabile per la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci.