Un allarme chiaro e urgente è stato lanciato dal direttore tecnico del calcio giovanile italiano, che ha posto l'accento sulle criticità strutturali del settore. Le preoccupazioni riguardano i deludenti risultati dei club in Europa e la crescente pressione sulla Nazionale, impegnata nei cruciali playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali.

La centralità della tecnica individuale

In occasione della presentazione del nuovo progetto federale per i giovani, Maurizio Viscidi ha espresso con fermezza la necessità di un cambio di rotta. "È fondamentale evitare la dispersione di energie", ha dichiarato, "e per questo metterò l'accento sulla formazione tecnica, poiché in Italia stiamo esagerando con la ricerca ossessiva del risultato e l'attenzione esclusiva al collettivo.

I ragazzi devono possedere una tecnica individuale elevata". Il direttore tecnico ha poi ribadito che "la tecnica deve tornare al centro del percorso formativo dei giovani. Costruiremo un modello di allenamento specifico da proporre alle società, garantendo così una linea guida chiara e sicura da parte della Federazione. L'obiettivo è anche affiancare i tecnici nel loro lavoro quotidiano, per condividere e ottimizzare il percorso di crescita dei giovani calciatori. Questa linea è la visione della Federazione e sarà ampiamente condivisa".

Il divario tecnico nel panorama europeo

Viscidi ha ulteriormente sottolineato come le carenze tecniche si manifestino anche ai massimi livelli del calcio. Le recenti eliminazioni di Inter e Juventus dalla Champions League, insieme alla significativa sconfitta dell'Atalanta per 1-6 contro il Bayern Monaco, sono considerate indicatori di un divario tecnico-formativo rispetto alle principali scuole calcistiche europee.

"Non siamo soddisfatti delle attuali abilità tecniche", ha affermato, "spesso la tattica finisce per mascherare questi limiti. Dobbiamo impegnarci per formare giocatori capaci di fare la differenza sul campo". Ha aggiunto: "È necessario costruire un nostro modello distintivo, ma apprezzo molto l'approccio della scuola spagnola per l'allenamento del passaggio e quello della scuola olandese per lo sviluppo del dribbling".

L'appello di Viscidi giunge in un frangente di particolare delicatezza per il calcio italiano. La Nazionale si prepara ad affrontare la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo e, in caso di successo, la successiva finale il 31 marzo contro la vincitrice tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

La posta in gioco è alta: la qualificazione ai Mondiali. Un'eventuale esclusione dal torneo globale segnerebbe la terza assenza consecutiva dalla fase finale, un esito che il movimento calcistico italiano intende scongiurare.

Un dibattito di lunga data

La questione sollevata da Viscidi non rappresenta una novità nel dibattito calcistico nazionale. Già in precedenza, il direttore tecnico aveva denunciato una tendenza diffusa nei settori giovanili a privilegiare la tattica fin dalle età più precoci, a discapito dello sviluppo della tecnica individuale. In un'intervista passata, aveva spiegato che "nei settori giovanili, molti allenatori tendono a focalizzarsi sui risultati per avanzare nella propria carriera.

Questo li porta a insegnare la tattica già ai bambini, trascurando la tecnica e, di conseguenza, la crescita complessiva del calciatore". Aveva inoltre evidenziato che "i fondamentali del calcio moderno, quali il passaggio e l'uno contro uno, non vengono adeguatamente allenati" e che la tattica viene spesso impartita in modo "troppo analitico e dimostrativo", eccedendo nella sua applicazione.