Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), ha ribadito la volontà di ospitare in Italia le finali della Billie Jean King Cup e le Next Gen ATP Finals. Un obiettivo per consolidare la presenza del tennis italiano nel panorama internazionale.

Le qualificazioni della Billie Jean King Cup si terranno a Velletri dal 10 all’11 aprile 2026. L’Italia, campione in carica, sfiderà il Giappone con una squadra composta da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant e la doppista Sara Errani.

Binaghi ha definito la difesa del titolo "un miracolo" di determinazione e visione.

Strategia FITP e successi azzurri

Binaghi ha illustrato le ambizioni federali: "È possibile che torni la Next Gen in Italia per un anno. Per la BJK Cup… ne abbiamo parlato con il ministro, lavoreremo per portarle in Italia. Intanto per questo e il prossimo anno saranno in Cina." Il ministro Abodi ha espresso sostegno, legando l’evento alla parità di genere. La candidatura italiana per le finali della Billie Jean King Cup dal 2028 è un passo importante per il tennis nazionale, mirato a confermare il proprio ruolo di protagonista nell’organizzazione di eventi globali. L’attenzione della FITP si estende anche alle Next Gen ATP Finals, con l’ipotesi di un ritorno in Italia.

L’Italia arriva a queste sfide forte di una doppietta storica nella Billie Jean King Cup, avendo conquistato il titolo per due anni consecutivi. La nazionale femminile ha trionfato sugli Stati Uniti nell’ultima finale a Shenzhen, con Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nei singolari e il doppio Paolini-Errani a sigillare il successo. L’Italia è la prima nazione a vincere due finali consecutive dal 2016, a testimonianza della crescita e competitività del movimento femminile. Il percorso verso la finale non è stato semplice, superando Cina e Ucraina, risultati che rafforzano la candidatura italiana per eventi di primo piano.