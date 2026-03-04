Domenica 10 maggio, alle ore 13:00 in Italia, si terrà la tredicesima edizione della Wings for Life World Run, il più grande evento di corsa benefica a livello mondiale. L’iniziativa si svolgerà in contemporanea globale, unendo centinaia di migliaia di persone in una corsa, camminata o partecipazione in sedia a rotelle, con l’obiettivo comune di sostenere la ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale. Come da tradizione, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni raccolte sarà interamente devoluto alla ricerca scientifica.

Per l’edizione italiana del 2026, le voci ufficiali saranno la content creator Francesca Biella e lo youtuber Marco Tomasin.

Biella, nota per la sua autenticità e coinvolgimento, accompagnerà i partecipanti durante l’App Run, motivandoli e trasformando ogni chilometro in un momento di condivisione. A “inseguire” i runner sarà invece Tomasin, content creator sportivo, che darà voce alla virtual catcher car: l’iconico traguardo mobile che, trenta minuti dopo la partenza, si avvia all’inseguimento dei partecipanti a velocità crescente, decretandone la fine della gara una volta raggiunti.

Le voci dell’evento

“Essere la voce della Wings for Life World Run è una responsabilità bellissima – dichiara Francesca Biella – Credo molto nella forza delle community e nel potere delle parole quando riescono a unire le persone attorno a un obiettivo comune.

Sapere che ogni passo fatto il 10 maggio contribuirà concretamente alla ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale dà a questa corsa un significato ancora più profondo. Accompagnare i runner lungo il percorso, entrare nelle loro cuffie e trasmettere energia ed entusiasmo sarà per me un grande privilegio. Non vedo l’ora di correre insieme a loro e vivere questa esperienza in prima persona.”

Marco Tomasin aggiunge: “Chi mi segue sa che per me lo sport è prima di tutto una sfida personale. Mi alleno per migliorarmi, per superare i miei limiti e per capire fin dove posso arrivare. Essere la voce della Catcher Car alla Wings for Life World Run aggiunge una dimensione in più: da una parte ‘inseguirò’ i runner, dall’altra sarò anch’io in gara, pronto a mettermi alla prova per una buona causa.

È una doppia sfida, fisica e mentale, ed è proprio questo che la rende speciale. Non vedo l’ora di vivere questa esperienza e spingere tutti, me compreso, a dare qualcosa in più.”

App Run confermate e partecipazione globale

Per l’edizione 2026, in Italia sono già confermate numerose App Run: Roma, Aosta, Welsberg – Monguelfo, Palermo, Verona e Eppan, oltre al grande raduno di Milano CityLife. Nelle prossime settimane si aggiungeranno altre località. Chiunque, ovunque si trovi, potrà partecipare all’evento globale attraverso l’App ufficiale Wings for Life World Run, correndo in autonomia o organizzando una App Run sul proprio territorio.

Ogni partecipante, indipendentemente dal ritmo o dalla distanza percorsa, diventerà parte di un movimento globale che unisce sport e solidarietà, con l’obiettivo concreto di sostenere la ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale.