Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha celebrato con soddisfazione la prima pole position in carriera del giovane pilota italiano Andrea Kimi Antonelli. Wolff ha voluto sottolineare come molti avessero espresso dubbi sulla sua idoneità per un sedile nel team, affermando: “Molti dicevano che il ragazzo era troppo giovane per un sedile Mercedes, ma oggi ha dimostrato quanto vale”.

Il riferimento è alla prestazione che ha proiettato Antonelli in prima posizione sulla griglia di partenza. La sua pole è stata favorita anche da un problema tecnico occorso al compagno di squadra George Russell, il quale ha potuto scendere in pista soltanto negli ultimi minuti della Q3.

Wolff ha inoltre anticipato le aspettative per la gara, prevedendo una sfida accesa: “Le Ferrari (entrambe in seconda fila) spingeranno come pazze, mi aspetto una gara divertente”.

Il significato della prima pole position

La dichiarazione di Wolff assume particolare rilievo in un momento cruciale per la carriera di Antonelli. Questa pole position rappresenta una conferma tangibile del suo talento e della fiducia riposta in lui dalla Mercedes. Il team principal ha voluto ribadire come le critiche riguardanti la sua giovane età siano state superate dai fatti, evidenziando la maturità e la competitività del pilota bolognese.

Prospettive per la gara

Le previsioni di Wolff indicano una gara intensa, con le Ferrari pronte a dare il massimo dalla seconda fila.

L’attenzione sarà quindi focalizzata sul confronto tra le monoposto tedesche e quelle italiane, in una competizione che si preannuncia spettacolare e combattuta.

Conferma per la stagione 2026

La Mercedes ha ufficialmente confermato Andrea Kimi Antonelli e George Russell come coppia di piloti per la stagione 2026. Questa decisione sottolinea la solidità della formazione e la profonda fiducia nel giovane talento italiano. Toto Wolff ha dichiarato che “Kimi e George hanno dimostrato di essere una coppia forte”, esprimendo grande entusiasmo per il futuro del team con questi due piloti.