Zaynab Dosso ha conquistato la finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor di Torun, vincendo la seconda semifinale con il miglior tempo della sessione. La velocista emiliana ha registrato 7.00 secondi, il suo secondo miglior risultato in carriera, candidandosi all'oro. Con un tempo di reazione di 0.170 (il più alto), Dosso ha mostrato un'accelerazione e potenza straordinarie, superando le avversarie. A Madrid, aveva già stabilito il record nazionale di 6.99. In semifinale, ha preceduto Dina Asher-Smith (7.03, record eguagliato) e Karolina Manasova (7.14).

Le rivali e l'obiettivo oro

La performance di Dosso ha inviato un chiaro segnale alle rivali. Julien Alfred ha vinto la prima semifinale in 7.04, battendo di sette millesimi Jacious Sears (7.04). Jonielle Smith si è imposta nella terza semifinale con 7.03, seguita da Patrizia van der Weken (7.05). La finale dei 60 metri sarà molto combattuta; un miglioramento nel tempo di reazione sarà decisivo per l'oro mondiale.

Kelly Doualla: un esordio per il futuro

L'esordio di Kelly Doualla con la Nazionale maggiore, a soli 16 anni e 121 giorni, si è concluso con l'ottavo posto nella sua semifinale (7.36). Il tempo è lontano dal personale di 7.19 (anno scorso) e dallo stagionale di 7.21 (7.27 in batteria).

Nonostante l'eliminazione, questa esperienza ai Mondiali Indoor è un importante punto di partenza per la sua crescita.

La finale dei 60 metri è alle 21.20 a Torun. Zaynab Dosso punta a migliorare l'argento di Nanchino dello scorso anno e a conquistare l'oro mondiale.