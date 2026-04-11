Carlos Alcaraz ha conquistato l'accesso alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove affronterà Jannik Sinner in una sfida che non solo assegnerà il prestigioso titolo del torneo, ma anche il primato nella classifica mondiale. Sulla terra rossa del Principato, lo spagnolo ha superato il monegasco Valentin Vacherot con un doppio 6-4 in un'ora e venticinque minuti di gioco, dimostrando una prestazione solida e la capacità di variare il proprio tennis contro un avversario generoso ma tecnicamente inferiore.

Nel primo set, Alcaraz ha gestito l'incontro con autorità.

L'iberico ha strappato il servizio a Vacherot sull'1-1, mantenendo poi il proprio turno di battuta senza concedere alcuna palla break al rivale. Il numero uno del mondo ha chiuso il parziale sul 6-4 in trentasei minuti, concedendo appena tre punti nei propri turni di servizio, a testimonianza di un controllo quasi totale.

Anche il secondo set ha visto Alcaraz partire forte, trovando immediatamente un break nel terzo game. Tuttavia, Vacherot non si è arreso e, approfittando di un passaggio a vuoto dello spagnolo, è riuscito a rientrare in partita con un controbreak, portando il punteggio sul 2-2. Il parziale è rimasto in equilibrio fino al nono gioco, quando Alcaraz ha piazzato l'allungo decisivo.

Un passante di rovescio millimetrico e una smorzata raffinata gli hanno spalancato la strada verso il 6-4 finale, sigillando la vittoria e il pass per la finale.

La sfida per il numero uno mondiale

La finale tra Alcaraz e Sinner rappresenta il primo confronto stagionale tra i due talenti e si preannuncia come un evento di grande rilevanza, considerando che in palio c'è anche il primato nel ranking ATP. Per Carlos Alcaraz, questa è la decima finale in carriera nei tornei ATP 1000 raggiunta prima di compiere ventitré anni, un traguardo storico che lo pone al fianco di leggende come Rafael Nadal e Novak Djokovic, gli unici altri giocatori ad averlo conseguito dall'introduzione del formato nel 1990.

Il tennista murciano disputa inoltre la sua seconda finale consecutiva e la trentacinquesima complessiva a livello ATP, confermando la sua costante presenza ai vertici del circuito.

Le statistiche e i momenti chiave

Le statistiche della semifinale contro Vacherot evidenziano la netta superiorità di Alcaraz, in particolare al servizio. Lo spagnolo ha vinto l'81% dei punti con la prima palla, contro il 70% del suo avversario, e il 60% con la seconda, rispetto al 47% di Vacherot. Questi numeri, uniti a 22 colpi vincenti e 20 errori non forzati per Alcaraz, a fronte degli 11 vincenti e 21 gratuiti del monegasco, raccontano di una prova concreta ed efficace che ha permesso al numero uno del mondo di controllare il match con determinazione.

Il percorso di Alcaraz verso la finale è stato caratterizzato da una gestione impeccabile dei momenti cruciali. Nel primo set, dopo aver ottenuto il break decisivo sull'1-1, lo spagnolo ha difeso con successo ogni turno di servizio, non concedendo alcuna opportunità di recupero a Vacherot. Nel secondo parziale, nonostante il controbreak subito che ha riportato il punteggio in parità sul 2-2, Alcaraz ha saputo reagire con prontezza. Sul 4-4, ha nuovamente strappato il servizio a Vacherot, per poi chiudere l'incontro con il proprio turno di battuta, dimostrando grande lucidità nei frangenti più delicati. La finale contro Jannik Sinner, che ha superato Zverev nella prima semifinale, promette uno spettacolo indimenticabile e segna il primo attesissimo confronto tra i due campioni nel 2026.