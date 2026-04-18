Il campione italiano Alberto Razzetti, noto specialista dei misti e della farfalla, ha annunciato la sua partecipazione alla tappa italiana della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, che si terrà a Golfo Aranci. Questa decisione, comunicata dopo la sua recente vittoria nei 100 farfalla ai campionati italiani di Riccione, segna un nuovo e significativo capitolo nella carriera dell'atleta ligure. Razzetti ha confermato il suo impegno dichiarando: "Sarò in gara nella Knockout sprint in acque libere nella tappa della World Cup a Golfo Aranci. Mi piace nuotare in mare e vedremo come andrà".

L'evento rappresenta una novità assoluta per il nuotatore, che si affaccia per la prima volta ufficialmente alle competizioni in acque libere, seguendo un percorso già intrapreso con successo da Gregorio Paltrinieri.

La tappa di Golfo Aranci, in programma dall'1 al 2 maggio, costituisce il terzo appuntamento del prestigioso circuito internazionale di nuoto di fondo. L'evento richiamerà un totale di 136 atleti – 77 uomini e 59 donne – provenienti da 26 nazioni diverse. Il passaggio di Razzetti dal nuoto in vasca alle acque libere genera particolare interesse tra gli esperti e gli appassionati, curiosi di osservare la sua capacità di adattamento a un contesto naturale e a una disciplina che richiede strategie e resistenza specifiche e differenti rispetto alle gare in piscina.

La Tappa di Golfo Aranci: Un Evento Internazionale di Alto Livello

La Coppa del Mondo di nuoto in acque libere a Golfo Aranci si inserisce in un calendario internazionale che include tappe in Egitto, Spagna e Portogallo. L'importanza dell'evento in Sardegna è stata evidenziata durante la presentazione ufficiale a Cagliari, dove è stata sottolineata la fondamentale collaborazione tra le istituzioni locali e le federazioni sportive. Tra i partecipanti attesi spiccano nomi di calibro mondiale: Gregorio Paltrinieri, vice campione del mondo in carica; Florian Wellbrock (Germania), oro olimpico e mondiale; e Kristóf Rasovszky (Ungheria), oro olimpico di Parigi 2024. Sul fronte femminile, la competizione vedrà la presenza di Ginevra Taddeucci (Italia), attuale leader della Coppa del Mondo; Moesha Johnson (Australia), vincitrice della prima tappa; e Ichika Kajimoto (Giappone), prima atleta giapponese a conquistare un oro mondiale in questa disciplina.

Promozione Territoriale e Coinvolgimento della Comunità

Giunta alla sua ventesima edizione secondo World Aquatics, la manifestazione di Golfo Aranci si configura come un momento cruciale per la promozione sportiva e turistica della Gallura e dell'intera Sardegna. L'iniziativa prevede anche un'attività dedicata agli studenti delle scuole primarie locali, i quali avranno la preziosa opportunità di incontrare alcuni dei campioni protagonisti della competizione. Il forte coinvolgimento del territorio e delle istituzioni, tra cui il Comitato FIN Sardegna e l'Assessorato regionale al turismo, artigianato e commercio, conferma la volontà di valorizzare il nuoto di fondo non solo come disciplina sportiva, ma anche come catalizzatore di crescita per la comunità locale.