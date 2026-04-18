Oggi, sabato 18 aprile, si conclude a Riccione l’edizione 2026 dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto. Questa giornata finale è di cruciale importanza, poiché mette in palio non solo i prestigiosi titoli tricolori, ma anche le ambite qualificazioni per i prossimi Europei di Parigi, un appuntamento clou della stagione agonistica. La giornata è intensamente scandita da due sessioni distinte: le eliminatorie, che prenderanno il via al mattino dalle ore 10:00, e le attesissime finali, in programma in serata a partire dalle ore 18:00.

Per gli appassionati, la sessione serale sarà disponibile in streaming su RaiPlay Sport 1, mentre per una copertura completa e in tempo reale, OA Sport offrirà una dettagliata diretta testuale.

Il programma completo delle gare: eliminatorie e finali

La sessione mattutina, con inizio alle ore 10:00, vedrà gli atleti impegnati nelle eliminatorie di diverse specialità. Si partirà con i 50 rana donne e uomini, seguiti dai 400 stile libero donne e dai 400 misti uomini. A seguire, le eliminatorie dei 200 dorso donne, le serie 2 e 3 dei 1500 stile libero uomini e, infine, i 50 farfalla donne. La sessione serale, che prenderà il via alle ore 18:00, sarà dedicata alle finali. Sono previste le finali Junior e B/A per i 50 rana donne e uomini, i 400 stile libero donne e i 200 dorso donne.

Si disputerà inoltre la finale dei 400 misti uomini, la serie 1 dei 1500 stile libero uomini, le finali Junior e B/A dei 50 farfalla donne e la serie della 4×100 stile libero uomini.

I grandi nomi del nuoto azzurro in vasca

Numerosi big del nuoto italiano scenderanno in vasca in questa giornata decisiva. Nella sessione mattutina, tra le protagoniste dei 50 rana donne spiccano i nomi di Benedetta Pilato, Anita Bottazzo e Lisa Angiolini. Per i 50 rana uomini, l'attenzione sarà su Simone Cerasuolo. Nei 400 stile libero donne, Simona Quadarella sarà tra le atlete da seguire, mentre nei 400 misti uomini gareggeranno Jacopo Barbotti ed Emanuele Potenza. Nei 200 dorso donne, sarà in gara Federica Toma, e nei 50 farfalla donne vedremo all'opera Sara Curtis e Silvia Di Pietro.

La sessione serale sarà impreziosita dalla presenza di Gregorio Paltrinieri, atteso nella serie dei 1500 stile libero uomini, una delle gare più affascinanti e attese.

Come seguire l'evento: streaming e diretta testuale

Per questa ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, non è prevista alcuna copertura televisiva tradizionale. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire le emozioni delle gare attraverso diverse piattaforme. La sessione serale, con tutte le finali, sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay Sport 1, garantendo una visione completa degli eventi più importanti. Per chi desidera un aggiornamento costante e dettagliato sull'intera giornata, dalla mattina alla sera, OA Sport offrirà una copertura testuale completa, minuto per minuto, di tutte le gare e i risultati.

Il contesto dei Campionati Italiani e l'importanza dell'evento

I Campionati Italiani Assoluti primaverili 2026, svoltisi a Riccione dal 14 al 18 aprile, rappresentano un momento fondamentale per il nuoto nazionale. L'evento non è solo una vetrina per i talenti emergenti e consolidati, ma anche un cruciale trampolino di lancio per la qualificazione agli Europei di Parigi. Con la partecipazione di 687 atleti (372 uomini e 315 donne) in rappresentanza di 164 società, e un totale di 1.427 presenze gara e 109 staffette, l'evento sottolinea la grande vitalità e l'alto livello competitivo del nuoto italiano. Oltre ai già citati Pilato e Paltrinieri, tra i protagonisti attesi figurano anche Thomas Ceccon e Simona Quadarella. Un elemento di particolare interesse è il ritorno in vasca di Benedetta Pilato, dopo un periodo di sospensione, che aggiunge un ulteriore spunto narrativo a questa entusiasmante manifestazione.