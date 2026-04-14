Carlos Alcaraz torna in campo all’ATP 500 di Barcellona con un obiettivo chiaro: riconquistare la vetta del ranking ATP. Dopo la sconfitta subita nella finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Jannik Sinner, che gli è costata il primato, il numero due del mondo ha espresso la sua determinazione in conferenza stampa. "È una lotta interessante la nostra per il ranking, ma penso che entrambi abbiamo ben chiaro in mente che la cosa importante è crescere costantemente", ha dichiarato Alcaraz. Ha poi aggiunto: "Sinner è uno dei giocatori che mi rende una persona migliore.

Mi fa capire i miei punti deboli e su cosa devo concentrarmi davvero in ogni allenamento e in ogni partita. È fantastico averlo come modello e vederlo raggiungere tutti i traguardi che sta raggiungendo. Ma a dire la verità… non mi mancherà questa settimana."

Il campione in carica di Roland Garros e US Open esordirà nel torneo catalano affrontando il finlandese Otto Virtanen. Il successo a Barcellona è l’unica via per riprendersi immediatamente lo scettro di numero uno del mondo. Alcaraz ha anche evidenziato il suo rapporto positivo con Sinner fuori dal campo: "La verità è che io e Jannik abbiamo un ottimo rapporto. Ovviamente non è personale, non usciamo a cena insieme, non pranziamo insieme, ma credo che il nostro rapporto al di fuori del campo da gioco sia molto positivo.

Penso che lui abbia intorno un team e delle persone che sono fantastici. Lui stesso lo è. Oltre a ciò che possiamo fare o a ciò per cui stiamo lottando in campo, penso che il nostro modo di essere al di fuori non cambierà. E penso che ciò si rispecchi nel rispetto reciproco che abbiamo." Un aneddoto rafforza questo concetto: "Mentre andavo in camera mia, l’ho visto tuffarsi in piscina. Mi sono fermato ad ammirare quel momento e a registrarlo. Penso che sia anche un ottimo modo per dimostrare al mondo che, nonostante la grande rivalità in campo, nonostante lottiamo per gli stessi obiettivi, possiamo essere brave persone e avere un ottimo rapporto fuori dal campo."

La gestione delle emozioni in campo

Il tennista spagnolo ha inoltre riflettuto sulle sfide legate alla gestione della pressione e delle emozioni durante i grandi tornei: "Una delle cose più difficili è controllare le proprie emozioni in campo.

A volte reagisci a tutto e dici cose che a volte non pensi davvero. Solo dopo ti rendi conto dell’importanza delle parole, dell’importanza di ciò che dici in campo, anche se a volte non rifletti su ciò che hai detto. Molte volte durante certe partite arrivi un po’ sovraccarico mentalmente per ciò che accade fuori dal campo o per ciò che circonda il torneo. Ci sono momenti in cui arrivi mentalmente un po’ stanco e quando incontri avversari difficili, partite in cui devi resistere mentalmente, arriva un momento in cui diventa difficile. Così dopo ciò, abbiamo cercato di cambiare rotta, riposare e tornare migliori."

Il percorso di Musetti a Barcellona

Il torneo di Barcellona vede in campo anche l'italiano Lorenzo Musetti, che affronterà Landaluce.

Musetti è alla ricerca di ritmo e forma sulla terra rossa catalana, dopo l'infortunio che lo ha costretto a fermarsi durante la semifinale dell'Australian Open. Il torneo ha già registrato il ritiro di Jack Draper per problemi fisici. Musetti ha commentato la sua condizione: "In Australia mi sono fatto male quando stavo giocando il mio tennis migliore. Poi sono stato fermo per oltre un mese, non è stato facile provare cose nuove per il mio tennis. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo ancora per trovare la soluzione per arrivare dove vogliamo, ma in Australia eravamo sulla strada giusta."