Carlos Alcaraz ha offerto una risposta decisa alla brillante prestazione di Jannik Sinner, imponendosi con autorità su Sebastian Baez nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il giovane tennista spagnolo ha superato l’argentino con un netto 6-1, 6-3, assicurandosi così un posto negli ottavi di finale sulla prestigiosa terra rossa del Principato. Questa vittoria riaccende la sfida a distanza tra Alcaraz e Sinner per la vetta del ranking mondiale, un duello che promette scintille e che vede entrambi i campioni esprimere un tennis di altissimo livello.

Tornato in campo con rinnovata determinazione dopo la semifinale persa a Indian Wells contro Daniil Medvedev e l’eliminazione ai sedicesimi di Miami per mano di Sebastian Korda, Alcaraz ha mostrato subito grande forma. Nel primo set contro Baez, attuale numero 65 del ranking ATP, lo spagnolo ha imposto un ritmo incalzante, strappando il servizio all’avversario nel primo, terzo e settimo game e convertendo con precisione ogni palla break. Il secondo parziale si è rivelato più combattuto, ma Alcaraz ha mantenuto il controllo: ha ottenuto un break cruciale nel secondo gioco, ha annullato con maestria tre palle break nel quarto game e, nonostante un breve passaggio a vuoto nel settimo, ha chiuso la partita senza particolari affanni.

L’incontro, durato complessivamente 70 minuti, ha evidenziato la superiorità di Alcaraz anche nelle statistiche: quattro ace a uno (con tre doppi falli a uno), un’ottima percentuale del 66% di prime in campo contro il 65% dell’avversario, un impressionante 83% di punti vinti sulla prima di servizio e 40% sulla seconda, e ben cinque break realizzati su dieci opportunità.

La corsa al numero uno mondiale

La lotta per il primato nel ranking ATP rimane apertissima e avvincente. Jannik Sinner, che aveva già impressionato all’esordio a Montecarlo con una vittoria perentoria su Ugo Humbert (6-3, 6-0), potrebbe riconquistare la vetta in diverse combinazioni. L’azzurro tornerebbe numero uno in caso di vittoria finale del torneo; oppure raggiungendo la finale, a patto che Alcaraz venga eliminato in semifinale o in un turno precedente; o ancora, arrivando in semifinale, se lo spagnolo dovesse uscire ai quarti o prima.

È interessante notare come, se Alcaraz fosse stato eliminato già all’esordio, a Sinner sarebbe bastato raggiungere i quarti di finale per riprendere la prima posizione mondiale.

Prossimi impegni e prospettive

Nel prossimo turno, Carlos Alcaraz affronterà il vincitore del confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Terene Atmane, partendo con tutti i favori del pronostico. Il duello a distanza con Jannik Sinner promette di regalare ulteriori emozioni nelle prossime giornate del torneo, con entrambi i giocatori fermamente determinati a contendersi il ruolo di leader del tennis mondiale. Nel frattempo, altre notizie dal torneo vedono Matteo Berrettini beneficiare del ritiro di Roberto Bautista Agut, mentre Sinner prosegue la sua corsa dopo aver dominato il francese Humbert nel suo match d’esordio.