La Cucine Lube Civitanova si prepara a un cruciale secondo atto delle semifinali playoff di Superlega, cercando il riscatto contro la Rana Verona all’Eurosuole Forum. Dopo il netto 3-0 conquistato dalla formazione veneta in gara uno al Pala Agsm Aim, la Lube punta a riequilibrare la serie davanti al proprio pubblico. Il successo di Verona ha evidenziato una squadra capace di gestire i momenti chiave e di colpire con continuità, mentre Civitanova ha faticato a trovare le soluzioni per ribaltare l'incontro.

Il primo set, concluso 34-32, si è rivelato un punto di svolta.

Nonostante la Civitanova avesse costruito un vantaggio significativo, arrivando anche a un +5, la Verona ha saputo rimontare con grande lucidità nei frangenti decisivi. Da quel momento, la squadra di Fabio Soli ha assunto il controllo del match, esprimendo un livello offensivo costantemente elevato, con una percentuale d'attacco di squadra che ha superato il 60%. La distribuzione equilibrata dei punti tra Keita (15 punti e 3 ace), Darlan (13) e Mozic (11) si è dimostrata fondamentale per il risultato.

Le sfide per Civitanova in Gara 2

Per la Cucine Lube Civitanova, Gara 2 assume il carattere di un passaggio obbligato per ristabilire l'equilibrio nella serie. Nonostante i 20 punti di Aleksandar Nikolov in Gara 1, il giocatore è apparso troppo isolato nei momenti cruciali.

Sarà quindi essenziale per la Lube coinvolgere con maggiore efficacia anche Bottolo e Loeppky, che hanno complessivamente realizzato 18 punti, al fine di ampliare le soluzioni offensive e diminuire la prevedibilità del loro gioco. Un altro fattore determinante sarà il miglioramento della qualità della ricezione, che nella prima sfida ha mostrato difficoltà nel garantire continuità, attestandosi a un modesto 31% di positività. Una costruzione del gioco non pulita rende infatti arduo mettere in ritmo tutti gli attaccanti e privare il muro avversario di punti di riferimento.

Sotto il profilo mentale, la squadra marchigiana dovrà dimostrare una migliore gestione dei momenti decisivi, scongiurando i cali di lucidità emersi nel finale del primo set.

Marko Podrascanin ha evidenziato la criticità: "Se non riusciamo a vincere il primo set facciamo fatica a restare in partita. Dobbiamo migliorare al servizio, altrimenti sarà difficile contro una squadra come Verona".

Verona punta alla conferma, Civitanova alla svolta

La Rana Verona si presenta a Gara 2 con le proprie certezze consolidate. Il piano partita attuato si è rivelato vincente, caratterizzato da una pressione costante al servizio, un'elevata efficienza offensiva e una distribuzione equilibrata del gioco. La sapiente regia di Micah Christenson ha consentito di sfruttare ogni opzione d'attacco, rendendo arduo per la Lube individuare contromisure efficaci. Fabio Soli, tecnico di Verona, ha commentato: "C'è stato l’inizio che mi aspettavo, con una Lube più abituata di noi a giocare queste partite.

Siamo partiti contratti, poi siamo riusciti ad accelerare soprattutto col servizio. Ora dobbiamo analizzare e prepararci alla prossima battaglia".

Per tentare di espugnare il campo di Civitanova, la formazione scaligera dovrà replicare la medesima qualità nel cambio palla e mantenere inalterata l'aggressività mostrata. Un ulteriore elemento cruciale sarà la capacità di Verona di sostenere l'impatto emotivo dell'Eurosuole Forum, dove la Lube tenterà di imporre un ritmo differente fin dalle prime battute. Se gli ospiti riusciranno a conservare la solidità di Gara 1, potranno esercitare ulteriore pressione sulla serie; in caso contrario, la Cucine Lube Civitanova avrà l'opportunità di riaprire il confronto sfruttando appieno il fattore campo.