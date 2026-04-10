Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla semifinale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, dimostrando grande solidità e un notevole recupero fisico. L'azzurro ha superato nei quarti di finale il canadese Felix Auger-Aliassime con un convincente 6-3 6-4, confermando il suo eccellente stato di forma. Questa vittoria segna un passo significativo nel suo percorso nel prestigioso torneo monegasco, dove si presenta con rinnovate energie dopo la precedente sfida.

Il numero due del mondo ha evidenziato un netto miglioramento rispetto al match degli ottavi contro il ceco Tomas Machac, sottolineando la sua capacità di recuperare sia fisicamente che mentalmente.

Come ha dichiarato Sinner stesso, “Ho fatto un passo in avanti, è stata una partita dura. Dovevo migliorare, sono contento perché ero stanco e ho recuperato dalla partita di ieri. Sono felice di essere tornato in semifinale in questo torneo. Cerco sempre di rischiare nei colpi, preferisco fare così”.

Le sensazioni in campo e il colpo decisivo

Analizzando la sua prestazione, Sinner ha rivelato i dettagli su cui ha lavorato per affinare il suo gioco. “Ho provato a migliorare alcuni colpi come lo smash, che è stato decisivo nel 2° set”, ha spiegato l'altoatesino. La partita contro Auger-Aliassime è stata descritta come “un’ottima partita, intensa”, dove la sua presenza mentale ha fatto la differenza.

“Sono stato lì mentalmente, ho risposto bene e ora testa alla semifinale. Dovrò recuperare e vediamo come andrà”, ha aggiunto, proiettandosi già verso il prossimo impegno.

Il prossimo ostacolo: Alexander Zverev

L'attesa è ora tutta per la semifinale di domani, dove Jannik Sinner affronterà un avversario di calibro, il tedesco Alexander Zverev. La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di spettacolo, mettendo a confronto due dei talenti più brillanti del circuito. Il successo nei quarti non solo conferma la solidità dell'azzurro, ma evidenzia anche la sua capacità di reagire prontamente alle difficoltà fisiche e di esprimere un tennis aggressivo e concreto, qualità fondamentali per affrontare un top player come Zverev.

Il percorso nel torneo e i precedenti

Il confronto con Felix Auger-Aliassime ha rappresentato il settimo capitolo della loro rivalità, con Jannik Sinner che ora conduce per 4-2 nei precedenti diretti. Il match si è svolto venerdì 10 aprile sul campo centrale del Principato, come secondo incontro in programma dopo quello tra Zverev e Fonseca. L'inizio della partita era previsto non prima delle 13:00. L'evento è stato trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ed era disponibile anche in streaming su NOW e SkyGo, permettendo a un vasto pubblico di seguire le gesta dell'azzurro.