Oggi si conclude la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2026 di judo, un evento di prestigio che si sta svolgendo all’Olympic Sport Palace di Tbilisi. L'attenzione dell'Italia è focalizzata su Alice Bellandi, la judoka azzurra impegnata nella categoria -78 kg femminile. Già detentrice dei titoli di campionessa olimpica e mondiale, Bellandi è ora alla ricerca dell'unico alloro che ancora manca al suo straordinario palmarès: il titolo europeo. La sua ambizione è chiara: completare un storico “triplete”, un traguardo che la consacrerebbe definitivamente tra le leggende di questo sport.

Le sfide decisive della giornata finale

La giornata odierna è interamente dedicata alle categorie di peso più elevate, promettendo incontri di grande intensità e spettacolarità. Le fasi eliminatorie hanno preso il via alle ore 8.00 italiane, preparando il terreno per il Final Block, in programma a partire dalle ore 14.00. Sarà in questa sessione pomeridiana che verranno assegnate le medaglie nelle categorie femminili -78 kg e +78 kg, e in quelle maschili -100 kg e +100 kg. Per l'Italia, l'unico podio finora conquistato in questi Campionati Europei è arrivato grazie alla performance di Odette Giuffrida, aumentando l'attesa per i risultati finali.

Alice Bellandi: obiettivo tripla corona

Nella categoria dei -78 kg femminili, tutte le aspettative sono riposte su Alice Bellandi, considerata la grande favorita per la vittoria finale.

La judoka, già campionessa olimpica e mondiale, è giunta a Tbilisi con un obiettivo ben preciso: arricchire ulteriormente il suo già illustre palmarès con l'unico titolo che le è ancora sfuggito, quello europeo. L'assenza nel tabellone della sua recente e agguerrita rivale, la tedesca Anna Monta Olek, potrebbe semplificare il percorso, ma la competizione rimane comunque di altissimo livello. Nonostante il suo status, Bellandi dovrà affrontare avversarie di calibro internazionale, tra cui spiccano la russa Babintseva, la francese Issoufi e l'israeliana Lanir, pronte a dare battaglia per il podio. Per Bellandi, un risultato diverso dalla medaglia d'oro sarebbe considerato una vera e propria sorpresa, data la sua supremazia dimostrata.

Il contesto dei Campionati Europei di Tbilisi

I Campionati Europei di judo 2026 hanno animato la capitale georgiana, Tbilisi, dal 16 al 19 aprile. La prestigiosa manifestazione si è tenuta all'interno dell'Olympic Sport Palace, un'arena che ha ospitato le sfide dei migliori judoka del continente. L'Italia ha schierato un contingente significativo, composto da diciotto atleti, con una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne. La squadra azzurra è arrivata con l'ambizione di confermare il proprio ruolo di protagonista sul palcoscenico continentale, forte di una formazione giudicata completa e altamente competitiva. L'evento rappresenta un appuntamento cruciale per il judo europeo, sia per il livello tecnico espresso che per l'ampia partecipazione di nazioni e atleti.