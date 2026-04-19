Al Palaverde di Treviso, in un'atmosfera carica di tensione e aspettative, la squadra di Conegliano ha saputo imporsi in Gara 1 della finale scudetto del campionato di Serie A1 femminile. L'incontro, che ha visto le venete affrontare Milano, si è concluso al tie-break con un risultato di 3-2, segnando un inizio di serie estremamente combattuto. La vittoria è stata sigillata da un emozionante 15-13 nel quinto e decisivo set, un punto cruciale arrivato in seguito a un errore in battuta della giocatrice avversaria, che ha consegnato a Conegliano il primo punto della serie.

L'intensità di una finale punto a punto

La sfida tra le due contendenti si è rivelata intensa e ricca di colpi di scena, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo scambio. Le padrone di casa di Conegliano hanno dimostrato una notevole capacità di gestire la pressione e di capitalizzare i momenti più delicati della partita, mostrando freddezza nei frangenti decisivi. Dall'altra parte del campo, Milano ha lottato con grande determinazione, cercando di reagire a ogni attacco. Tuttavia, la squadra milanese ha dovuto fare i conti con una prestazione non ottimale di Egonu, apparsa a tratti acciaccata e fallosa, e ha pagato a caro prezzo alcuni passaggi a vuoto che si sono rivelati determinanti per l'esito finale.

Il tie-break, in particolare, è stato un vero e proprio scontro di nervi, con entrambe le formazioni che si sono alternate al comando. Alla fine, è stata Conegliano a sfruttare l'errore al servizio della giocatrice azzurra per chiudere il match e conquistare un successo di fondamentale importanza.

Il cammino di Conegliano nella serie Scudetto

L'appuntamento con Gara 1 della finale si è tenuto l'11 aprile 2026 presso il Palaverde, con inizio fissato per le ore 20.30. Questo primo successo ha immediatamente proiettato Conegliano in una posizione di vantaggio nella corsa al titolo. La serie è poi proseguita con Gara 2, disputata mercoledì 15 aprile, anch'essa con inizio alle 20.30. In questa seconda partita, la formazione veneta ha ulteriormente rafforzato la propria leadership, imponendosi con un netto 3-0 sul campo di Milano.

Questa seconda vittoria consecutiva ha permesso a Conegliano di portarsi sul 2-0 nella serie, consolidando in maniera significativa il proprio percorso verso la conquista dello Scudetto. Le prestazioni offerte in queste prime due gare hanno evidenziato la forza e la determinazione della squadra, che ora si trova in una posizione privilegiata per chiudere la serie e alzare il trofeo.