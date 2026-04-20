Il team Alpine ha conquistato un incoraggiante quarto posto nella prima tappa del FIA World Endurance Championship a Imola. L'equipaggio numero 35, composto da Antonio Félix Da Costa, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi, ha così ottenuto un piazzamento tra i migliori cinque della classe regina, sfiorando il podio.

La scuderia francese ha condotto una gara senza errori, posizionandosi davanti alla BMW numero 20 e alla Ferrari numero 50. Nonostante l'ottima prestazione, Alpine non è mai stata in diretta lotta per le prime tre posizioni, monopolizzate da Toyota e dalla Ferrari numero 50.

Le Dichiarazioni dei Piloti e del Team Principal

Antonio Félix Da Costa, al suo rientro nel FIA WEC, ha commentato: “È stata una bella gara. Abbiamo perso un po’ di tempo al pit stop durante la prima safety car virtuale, ma siamo riusciti a ottimizzare la nostra prestazione. I primi tre oggi erano di un livello superiore, e questo risultato corrisponde al massimo a cui potevamo aspirare. Siamo soddisfatti del lavoro svolto quest'inverno e sappiamo su quali punti migliorare. Spa sarà una tappa importante per rafforzarci e continuare la preparazione per la 24 Ore di Le Mans”.

Il team principal Philippe Sinault ha aggiunto: “È stato un inizio di stagione soddisfacente. L'obiettivo era confermare che il lavoro di sviluppo invernale stesse dando i suoi frutti, e così è stato.

Il quarto posto in gara, dopo il settimo in qualifica, conferma il nostro potenziale. Possiamo competere regolarmente ai vertici se sfruttiamo al massimo il nostro pacchetto ed evitiamo errori strategici e operativi. Ho percepito una dinamica molto positiva nella squadra, con forte coesione e standard elevati. Ci sono dettagli da perfezionare, ma sono soddisfatto dei cambiamenti organizzativi e delle solide basi su cui costruire il resto della stagione”.

Prospettive Future e Potenziale

Il quarto posto a Imola rappresenta un segnale incoraggiante per Alpine, che vede confermati i progressi tecnici e organizzativi realizzati durante l'inverno. Il team guarda ora con fiducia alla tappa di Spa e alla cruciale preparazione per la 24 Ore di Le Mans, con l'obiettivo di consolidare la propria competitività nella parte alta della classifica.

A ulteriore conferma del potenziale, nella sessione di Free Practice 2 a Imola, Charles Milesi ha firmato il miglior tempo con l'Alpine A424 numero 35. Questo risultato ha interrotto il dominio iniziale della Ferrari, segnando la prima volta che un'Alpine ha guidato una sessione di prove nel WEC e fornendo ulteriore sostanza alle ambizioni del team francese per la stagione in corso.