Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha espresso le sue opinioni sui temi caldi del tennis internazionale durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport.

Infortuni di Alcaraz: tra speculazioni e informazioni mancanti

Ambesi ha commentato l'infortunio di Carlos Alcaraz, numero due del mondo, che lo ha costretto al ritiro da Barcellona e alla rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Ha evidenziato come le speculazioni sui tempi di recupero siano inevitabili per un atleta di tale calibro, soprattutto in assenza di informazioni ufficiali.

La mancanza di una diagnosi precisa dall'entourage alimenta le ipotesi, un fenomeno già osservato in passato. Ha anche ricordato un precedente periodo di riposo per Alcaraz dopo Miami.

Pressione mediatica su Sinner e Alcaraz

Il giornalista ha poi affrontato la notevole pressione mediatica che circonda Alcaraz e Jannik Sinner, descrivendoli come "due atleti che stanno facendo cose fuori dal normale". Ha ritenuto attendibile la versione di Feliciano Lopez, direttore del torneo di Madrid ed ex tennista, riguardo la situazione. Ambesi ha sottolineato come sia naturale che questi campioni siano costantemente sotto i riflettori, e come talvolta la ricerca di polemiche sia motivata dalla visibilità.

Critiche al regolamento ATP e la difesa di Sinner a Madrid

Ambesi ha mosso una critica decisa al sistema di punteggio del ranking mondiale ATP, definendolo "oggettivamente scritto coi piedi". Ha auspicato maggiore chiarezza e un impegno dell'ATP per una migliore stesura delle regole. Ha difeso la partecipazione di Sinner a Madrid, spiegando che sia lui che Alcaraz "centellinano le presenze perché arrivano in fondo" ai tornei. Ha ritenuto infondate le discussioni sulla presenza dell'italiano, dato che è regolarmente iscritto.

Sinner a Madrid: obiettivi di ranking e record storici

Jannik Sinner è giunto a Madrid domenica 19 aprile per il Masters 1000 con l'obiettivo di consolidare il suo primato nel ranking ATP e puntare a un record storico.

L'azzurro mira a vincere il suo quinto titolo consecutivo nella categoria Masters 1000, un'impresa mai riuscita prima. Ambesi ha evidenziato come Sinner, rientrando nella media storica dei vincitori dei grandi tornei (25 anni e mezzo, con picco a 24), abbia l'opportunità di realizzare qualcosa di "rimarchevole". Una vittoria lo allineerebbe a Djokovic e Nadal per specifiche sequenze di vittorie nello stesso anno: la tripletta Indian Wells–Miami–Montecarlo (come Djokovic) o l'accoppiata Montecarlo–Madrid (come Nadal). È stato ricordato anche Andrei Medvedev per una doppietta simile ad Amburgo. Attualmente numero uno del mondo, Sinner vanta un vantaggio di 390 punti su Carlos Alcaraz, assente dal torneo. La sua partecipazione a Madrid è cruciale per accumulare ulteriori punti e mantenere un distacco significativo in classifica, in vista dei prossimi appuntamenti.