L'atleta italiana Noemi Filippazzo ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento nella categoria 58 kg ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, che si stanno svolgendo a Batumi. La Filippazzo si è distinta in particolare nell’esercizio di strappo, dove è riuscita a sollevare 94 kg al suo terzo e ultimo tentativo. Precedentemente, aveva completato con successo un’alzata di 90 kg, mentre il suo secondo tentativo a 94 kg non era stato convalidato. Questa eccellente performance le ha permesso di assicurarsi il secondo posto sul podio in questa specifica specialità, portando a casa un importante riconoscimento per l'Italia.

Nonostante l'ottimo risultato nello strappo, nella classifica generale combinata, Noemi Filippazzo si è classificata in quarta posizione. Un tentativo di slancio a 110 kg non è stato sufficiente per garantirle un posto sul podio complessivo, chiudendo la sua gara con un totale di 204 kg. La competizione è stata dominata in maniera inequivocabile dall’ucraina Kamila Konotop, che ha dimostrato una superiorità schiacciante. La Konotop ha impressionato con 100 kg nello strappo e 121 kg nello slancio, raggiungendo un totale complessivo di 221 kg che le è valso la medaglia d'oro assoluta. A completare il podio generale, l'armena Aleksandra Grigoryan ha ottenuto l'argento con un totale di 210 kg, mentre la russa Olga Te ha conquistato il bronzo con 209 kg.

La competizione e le protagoniste a Batumi

La gara della categoria 58 kg femminile, uno degli eventi più attesi dei Campionati Europei, si è tenuta presso lo Sports Palace Batumi. L'appuntamento principale per il gruppo A, che ha visto scendere in pedana le atlete di punta, era fissato per il 20 aprile 2026. Questa edizione dei Campionati Europei ha riunito le migliori atlete del continente, tutte determinate a contendersi il prestigioso titolo. I risultati ottenuti da Noemi Filippazzo non solo evidenziano la sua crescente abilità, ma confermano anche il costante progresso della scuola italiana nel panorama del sollevamento pesi. Allo stesso tempo, la prestazione dominante di Kamila Konotop ha ribadito la sua indiscussa leadership e supremazia all'interno della categoria.

Dettagli tecnici e record della manifestazione

La manifestazione sportiva si è svolta nell'arco di due giorni, tra il 19 e il 20 aprile 2026, con le gare del gruppo A che hanno preso il via alle ore 18:00 locali. Prima dell'inizio di questa edizione dei Campionati Europei, i record mondiali ed europei rappresentavano un punto di riferimento significativo per le atlete. Il record mondiale di strappo era stabilito a 105 kg, mentre il record europeo per la stessa specialità era di 100 kg. Per quanto riguarda lo slancio, il record mondiale ammontava a 132 kg e quello europeo a 123 kg. Il totale mondiale era detenuto dalla nordcoreana Kim Il-gyong con un impressionante 236 kg, mentre il record europeo complessivo era di 224 kg. Questi parametri tecnici hanno fornito un quadro chiaro del livello di eccellenza richiesto e raggiunto dalle partecipanti in gara a Batumi, sottolineando l'elevato standard competitivo dell'evento.