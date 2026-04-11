La semifinale del Masters 1000 di Montecarlo vedrà opposti Jannik Sinner, numero due del mondo, e Alexander Zverev, numero tre. L'incontro completa un quadro di semifinali che include anche Carlos Alcaraz e il beniamino locale Valentin Vacherot.

Massimiliano Ambesi ha espresso una visione prudente sulle possibilità di Sinner. Ha evidenziato come una vittoria contro Zverev avrebbe un peso notevole per l'azzurro, consentendogli di raggiungere la finale in tutti i Masters 1000 (eccetto Madrid).

Sinner-Zverev: un equilibrio sulla terra rossa

Analizzando la sfida, Ambesi ha dichiarato che la partita "non la vedo così semplice, ha dei punti interrogativi".

Ha sottolineato che i precedenti sulla terra rossa sono "molto datati" (quattro anni) e in perfetta parità (1-1). "Non vedo tutto questo vantaggio di Sinner contro Zverev", ha aggiunto, notando che il tedesco, reduce da "un paio di partite tirate", ha giocato alla pari nell'ultima sconfitta e potrebbe trarne vantaggio. Ambesi conclude vedendo "meno aspetti favorevoli per Sinner".

Questo è il tredicesimo confronto tra i due, ormai un classico del tennis contemporaneo. Sinner è in vantaggio negli scontri diretti complessivi (8-4), ma sulla terra battuta il bilancio è di 1-1. L'ultima vittoria di Zverev su questa superficie risale a Montecarlo nel 2022.

Forma attuale e pronostico

Alexander Zverev, numero tre del mondo, ha raggiunto la semifinale superando diversi avversari.

Vanta sette titoli ATP 1000 e buone performance sulla terra, con semifinali a Montecarlo nel 2018 e 2022. Jannik Sinner, fresco vincitore del Sunshine Double (Indian Wells e Miami), è alla sua quinta partecipazione a Montecarlo e in semifinale per la terza volta consecutiva. Non perde una semifinale Masters 1000 dal Montecarlo 2024.

Le quote dei bookmaker indicano Jannik Sinner favorito (1.18), con Alexander Zverev a 4.70. Il match sarà trasmesso in Italia su Sky Sport, Sky Go e NOW Tv.