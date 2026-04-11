L'Italia ha iniziato con il piede giusto il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 3x3, in corso a Singapore. Nel match d'esordio della Pool B, gli azzurri hanno conquistato una vittoria fondamentale contro la Nuova Zelanda, imponendosi per 17-12. Questo successo pone la squadra in una posizione di vantaggio in vista della prossima e decisiva sfida contro l'Egitto, un incontro che determinerà l'accesso alla fase finale del torneo e, in ultima analisi, alla rassegna iridata.

L'avvio della partita ha visto gli azzurri protagonisti di un'ottima partenza.

Le prime due realizzazioni, entrambe da oltre l'arco, sono state firmate da Gay, portando subito l'Italia sul 4-0. La Nuova Zelanda ha tentato una reazione con Lewis, ma Valentini ha prontamente ristabilito le distanze con un pregevole giro e tiro, fissando il punteggio sul 6-1 dopo appena un minuto e mezzo di gioco. Masciarelli ha contribuito con le sue efficaci partenze dal palleggio, mentre Book ha realizzato il 6-2 per i neozelandesi, che si sono trovati presto in difficoltà con già tre falli a carico contro uno solo degli italiani.

Il vantaggio azzurro e la gestione della partita

Fumagalli ha ulteriormente incrementato il divario, portando l'Italia sull'8-2, prima che un libero di Masciarelli fissasse il punteggio sul 9-2 dopo soli tre minuti.

Nonostante i ripetuti tentativi della Nuova Zelanda di accorciare le distanze, la squadra italiana ha saputo mantenere saldamente il controllo del match. I neozelandesi, gravati da ben sei falli, sono entrati rapidamente in bonus, facilitando la gestione del vantaggio da parte degli azzurri. Al quinto minuto di gioco, il tabellone segnava un rassicurante 13-8 in favore dell'Italia.

Nella fase successiva dell'incontro, l'Italia ha mostrato qualche segno di stanchezza, commettendo alcuni errori. Tuttavia, la Nuova Zelanda non è riuscita a capitalizzare appieno queste opportunità. A meno di tre minuti dalla sirena finale, Valentini ha rotto l'impasse con un canestro su assist di Gay, portando il punteggio sul 14-9.

Il finale di partita ha visto un susseguirsi di imprecisioni da ambo le parti. Sul 17-10, Martin ha guadagnato un fallo su un tiro da oltre l'arco, ma non è riuscito a convertire i liberi. L'incontro si è concluso con la vittoria dell'Italia per 17-12.

Il percorso azzurro verso i Mondiali

La Nazionale italiana, composta da Dario Masciarelli, Flavio Gay, Andrea Valentini e Carlo Fumagalli, è impegnata in un fine settimana cruciale a Singapore. L'obiettivo è la conquista di uno dei tre ambiti pass per i prossimi Mondiali di Varsavia. L'Italia è l'unica rappresentante maschile in queste qualificazioni, dato che la Nazionale femminile ha già ottenuto la qualificazione diretta. Inserita nel Girone B, la squadra affronterà, oltre alla Nuova Zelanda, anche la selezione dell'Egitto.

Il regolamento prevede che le prime due squadre classificate di ciascun girone accedano alle semifinali incrociate; le vincenti otterranno direttamente il pass mondiale, mentre le sconfitte avranno un'ulteriore opportunità tramite uno spareggio per l'ultimo posto disponibile.

Tra i protagonisti azzurri, spiccano i nomi di Fumagalli e Masciarelli, già distintisi con una medaglia agli Europei del 2025. Tutti i componenti della squadra vantano performance significative nei rispettivi club, confermando un alto livello di preparazione. L'esperienza e la coesione del gruppo saranno, pertanto, elementi determinanti per superare le insidie del torneo di Singapore e raggiungere l'agognata qualificazione mondiale.