La sessantesima edizione dell’Amstel Gold Race, in programma domenica 19 aprile, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo. La corsa mantiene la sua formula collaudata, con partenza dalla storica città di Maastricht e arrivo a Berg en Terblijt. Il tracciato, come da tradizione, si presenta ricco di salite brevi ma intense, che promettono spettacolo e una selezione naturale tra i corridori. Il Cauberg, pur non coincidendo più con il traguardo finale, torna a essere il fulcro strategico della gara, un elemento decisivo per le sorti della competizione.

Il tracciato e le salite chiave

Il percorso si estende per circa 257 chilometri e include ben 33 muri da affrontare, una caratteristica che rende l'Amstel Gold Race unica nel suo genere. Molte di queste ascese sono concentrate nella seconda metà della gara, aumentando progressivamente la difficoltà. Dopo il via da Maastricht, i corridori affrontano subito il Maasberg già dopo 13,2 chilometri, un primo assaggio delle difficoltà che li attendono. Seguono in rapida successione salite come il Bergseweg, il Korenweg, il Nijswillerweg e il Rijksweg, che iniziano a sgranare il gruppo.

La corsa prosegue con il Wolfsberg e il Loorberg, prima di affrontare salite più impegnative quali lo Schweibergerweg, che si estende per 2,4 chilometri con una pendenza media del 4,5%, e il Camerig, un tratto di 4,6 chilometri al 4%.

Un momento particolare del percorso è rappresentato dal Vaalserberg, lungo 2 chilometri con una pendenza del 5,7%, che segna l'unico sconfinamento in Belgio. Poco dopo, i ciclisti si misurano con il breve ma ripido Gemmenich, 800 metri al 6,6%. La fase centrale della gara vede poi l'alternarsi di Epenerbaan/Vijlenerbos (2,9 chilometri al 3,7%) ed Epenerheide (1,4 chilometri al 5,6%), prima che la corsa si faccia ancora più dura con una serie di muri iconici: Gulperberg, Plettenberg, Eyserweg, Schanternelsweg, Vrakelberg e Sibbergrubbe, che mettono a dura prova la resistenza degli atleti.

Il Cauberg: fulcro strategico del finale

Il Cauberg, con i suoi 900 metri al 7,5% di pendenza media, viene affrontato per la prima volta quando mancano ancora oltre 80 chilometri al traguardo, fungendo da primo test significativo.

Dopo questo passaggio, i corridori affrontano altre salite importanti come il Geulhemmerberg, il Keerderberg e il Bemelerberg. Il percorso li riporta poi su tratti già noti, con una nuova ascesa al Loorberg e al Gulperberg, seguiti da due muri cruciali per la selezione: il Kruisberg, 700 metri all’8,3%, e l’Eyserbosweg, 1,1 chilometri al 7,4%. Questi passaggi sono spesso teatro di attacchi e tentativi di fuga.

La fase decisiva della corsa prende il via con il Fromberg (1,7 chilometri al 4%) e il temuto Keutenberg (1,6 chilometri al 5,3%), noto per le sue pendenze severe. È a questo punto che si verifica la seconda ascesa al Cauberg, posizionata strategicamente a circa 20 chilometri dal traguardo.

Negli ultimi venti chilometri, il tracciato prevede la ripetizione del Geulhemmerberg e del Bemelerberg, prima dell’ultima e decisiva scalata al Cauberg. Qui, le pendenze possono toccare punte dell’11%, offrendo un terreno ideale per gli scatti finali. Lo scollinamento avviene a soli 1,7 chilometri dall’arrivo, seguito da un tratto in leggera discesa che può favorire una volata ristretta tra i corridori più forti e resistenti, rendendo il finale estremamente incerto e spettacolare.

Il Cauberg e il finale strategico

Il tracciato dell'Amstel Gold Race 2026 conferma la continuità con l’edizione precedente, mantenendo il Cauberg come elemento decisivo ma con una collocazione strategica differente.

Non più all'arrivo, funge ora da vero e proprio trampolino di lancio verso il traguardo. Questa scelta di posizionare l’ultima ascesa a 1,7 chilometri dall’arrivo è pensata per favorire attacchi in extremis e sprint ridotti, come già osservato con successo nell'edizione passata. La configurazione del finale promette quindi un epilogo avvincente, dove la tattica e la forza esplosiva saranno fondamentali per conquistare la vittoria in una delle classiche più affascinanti del calendario ciclistico.